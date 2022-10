Les utilisateurs d'Apple Card bénéficient eux aussi d'un compte d'épargne à haut rendement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé aujourd'hui un nouvel ajout à l'Apple Card qui permettra aux gens de placer leur argent quotidien sur un compte d'épargne Goldman Sachs à haut rendement.

Cela signifie que tous les détenteurs d'une Apple Card pourront épargner leur argent quotidien et augmenter leurs récompenses en le plaçant sur le compte d'épargne correspondant, a déclaré Apple par communiqué de presse.

Tout comme l'Apple Card elle-même, le compte d'épargne sera soutenu par Goldman Sachs, ce qui garantit qu'Apple ne s'occupe pas de l'aspect financier des choses. Au lieu de cela, les gens pourront bénéficier de son logiciel et de ses fonctions côté serveur, notamment l'intégration de l'application Wallet. Une fois en service, l'argent quotidien reçu par une personne sera automatiquement déposé sur ce compte d'épargne si elle le souhaite. Sinon, elle peut le transformer en Apple Cash dans la même application Wallet.

Comme pour tout autre compte d'épargne, Apple indique également que les utilisateurs peuvent ajouter leurs propres fonds. Les fonds peuvent être ajoutés via un compte bancaire lié ou en utilisant leur solde Apple Cash.

Apple indique que les clients de l'Apple Card obtiennent une remise de 3 % en espèces quotidiennes sur les achats effectués à l'aide d'Apple Pay chez Apple et d'autres commerçants, notamment Uber, Uber eats, Walgreens, etc. Apple n'a pas encore confirmé le montant des intérêts que les gens peuvent s'attendre à gagner, mais un compte d'épargne en ligne standard via Goldman Sachs rapporte 2,15 %, ce qui donne aux clients d'Apple Card un chiffre approximatif sur lequel travailler.

Apple n'a pas encore confirmé la date de mise en service de la nouvelle fonctionnalité de compte d'épargne, se contentant de dire qu'elle aura lieu "bientôt".

Écrit par Oliver Haslam.