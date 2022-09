Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple Pay Later pourrait ne pas arriver avant l'année prochaine. Selon un nouveau rapport, la prochaine fonctionnalité "acheter maintenant, payer plus tard", qui permettra aux clients américains admissibles de fractionner leurs achats en quatre paiements égaux sur six semaines, serait retardée jusqu'en 2023 en raison de problèmes techniques d'ingénierie.

Apple a annoncé Apple Pay Later lors de la WWDC l'été dernier. Il était censé s'agir d'une nouvelle fonctionnalité dans iOS 16 - ou d'une mise à jour de celle-ci. Cependant, Apple Pay Live n'est toujours pas en ligne. Le journaliste Mark Gurman affirme maintenant qu'Apple Pay Later pourrait être lancé au printemps 2023 dans le cadre d'une mise à jour d'iOS 16.4. "Cela m'amène à penser que l'entreprise n'est pas tout à fait certaine de la date à laquelle Apple Pay Later sera prêt à être lancé", a écrit Gurman dans sa lettre d'information Power On. "Il est possible que la fonctionnalité n'arrive pas avant iOS 16.4 au printemps. J'entends qu'il y a eu des défis techniques et d'ingénierie assez importants dans le déploiement du service, ce qui a conduit à ces retards."

Apple Pay Later sera une fonctionnalité de l'application Apple Wallet. Elle sera disponible pour les utilisateurs d'Apple Pay qui effectuent des achats en ligne et dans les applications sur l'iPhone et l'iPad. Apple offre essentiellement des prêts à tempérament à coût zéro aux utilisateurs. Cela dit, les personnes sont "soumises à des contrôles d'éligibilité et à des approbations", et Apple n'a pas précisé ce que ses contrôles d'éligibilité incluent. Mais il n'y a pas de frais d'intérêt lorsque vous utilisez Apple Pay Later, et il n'y a pas de frais.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement d'Apple Pay Later lorsqu'il arrivera, consultez le guide de Pocket-lint : Qu'est-ce qu'Apple Pay Later et comment vous permet-il d'"acheter maintenant, payer plus tard" ?

Écrit par Maggie Tillman.