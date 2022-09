Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple mettra bientôt son service Fitness+ à la disposition de tous les propriétaires d'un iPhone, qu'ils utilisent ou non une Apple Watch.

Actuellement, le service est réservé aux porteurs de l'Apple Watch pour le suivi des séances d'entraînement et des activités, mais Apple prévoit une mise à jour pour cet automne qui permettra à tous les utilisateurs d'iPhone dans 21 pays de s'abonner et de participer.

L'ensemble du service sera disponible, ce qui inclut plus de 3 000 cours et méditations de type studio.

Fitness+ sera également entièrement intégré à l'application Fitness qui sera disponible avec iOS 16.

Il sera disponible en streaming sur iPhone, iPad et Apple TV.

Apple a également annoncé que de nouveaux épisodes de Time to Walk seraient lancés le 12 septembre. Cette expérience audio pour Apple Watch est conçue pour encourager les utilisateurs à marcher plus souvent et a accueilli plus de 58 invités de marque au cours des deux dernières années.

Parmi les nouveaux invités qui figureront bientôt sur le service figurent l'actrice Regina Hall (Scary Movie), le médaillé paralympique Ade Adepitan et Meghan Trainor, la chanteuse primée à l'origine de l'énorme succès "All About That Bass".

De nouveaux épisodes seront également ajoutés à Time to Run, l'expérience de course audio d'Apple pour la Watch.

Apple Fitness+ coûte 9,99 dollars par mois aux États-Unis, 9,99 livres sterling au Royaume-Uni et 9,99 euros en Europe centrale.

Il existe des offres groupées et d'autres formules disponibles , que vous pouvez consulter ici.

Écrit par Rik Henderson.