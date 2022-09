Comment fonctionne l'Album de famille partagé sur iPhone, iPad et Mac ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lorsque vous créez ou rejoignez un groupe familial sur votre appareil Apple, un album familial partagé est créé automatiquement dans l'application Photos sur les appareils de tous les membres de la famille.

Tous les membres de la famille peuvent ajouter des photos et des vidéos à cet album. Ils peuvent également commenter et être avertis lorsqu'un nouvel élément est ajouté. C'est pratique lorsque vous venez de fêter Noël ou de partir en vacances et que vous souhaitez partager avec tout le monde les moments et les souvenirs que vous avez capturés. Mais au lieu de créer un album sur Facebook ou un post multiple sur Instagram avec quelques clichés sélectionnés, vous pouvez directement partager toutes vos photos et vidéos avec les membres de votre famille via un album familial partagé. Ainsi, ils peuvent choisir celles qu'ils veulent saisir et publier eux-mêmes sur les médias sociaux s'ils le souhaitent.

Vous ne savez pas comment fonctionne l'album familial partagé sur iPhone, iPad et Mac ? Ne vous inquiétez pas. Pocket-lint a rendu tout cela facile à comprendre ci-dessous.

Avant de voir comment trouver, ajouter et supprimer des photos dans votre album de famille partagé, vous devez vous assurer que vous avez créé ou que vous faites partie d'un groupe familial et que vous avez activé les albums partagés iCloud. Il s'agit d'une opération unique.

Un adulte de la famille - l'organisateur familial - peut configurer le partage familial pour le groupe à partir de son iPhone, iPad ou Mac. L'organisateur de la famille paie les achats des membres de la famille et doit disposer d'une méthode de paiement valide.

Sur votre iPhone ou iPad : Allez dans Réglages > Touchez votre nom > Touchez Partage familial, puis touchez Configurer votre famille. Suivez les instructions à l'écran.

Allez dans Réglages > Touchez votre nom > Touchez Partage familial, puis touchez Configurer votre famille. Suivez les instructions à l'écran. Sur votre Mac : Choisissez le menu Apple > Préférences système, puis cliquez sur Partage familial. Confirmez l'identifiant Apple que vous voulez utiliser pour le partage familial.

Vous souhaitez plutôt rejoindre un groupe familial existant ? Consultez la page d'assistance d'Apple pour obtenir des conseils sur la façon de rejoindre un groupe.

Enfin, pour ajouter des photos à un album de famille partagé, vous devez vous assurer que la fonction Albums partagés iCloud est activée sur votre appareil. Sur un iPhone, il suffit d'aller dans Réglages > Votre nom > iCloud > Photos, puis d'activer Albums partagés.

Si vous voulez voir ce que les membres de votre famille ont ajouté à l'album de famille partagé, ouvrez l'application Photos sur votre iPhone, iPad ou Mac et accédez à la section Partagé.

Lancez l'application Photos sur votre iPhone ou iPad. Appuyez sur l'onglet Albums. Faites défiler l'écran jusqu'aux Albums partagés et sélectionnez l'Album de famille partagé. Vous ne le voyez pas ? Appuyez sur Voir tout et naviguez jusqu'à ce que vous le trouviez.

Lancez Photos sur votre Mac. Sous la section Partagée de la barre latérale, cliquez sur Albums partagés. Sélectionnez l'album de famille partagé.

Lorsque vous souhaitez ajouter des images à l'album de famille partagé, vous serez heureux d'apprendre que le fonctionnement est très similaire à celui de l'ajout de photos et de vidéos à un album normal sur votre appareil.

Lancez l'application Photos sur votre iPhone ou iPad. Appuyez sur l'onglet Albums. Faites défiler l'écran jusqu'aux Albums partagés et sélectionnez l'Album de famille partagé. Vous ne le voyez pas ? Appuyez sur Voir tout et naviguez jusqu'à ce que vous le trouviez. Appuyez sur le signe plus. Touchez les photos et les vidéos que vous souhaitez ajouter. Appuyez sur Terminé dans le coin supérieur. Saisissez une description si vous le souhaitez, puis appuyez sur Poster dans la fenêtre suivante.

Lancez l'application Photos sur votre Mac. Cliquez sur les photos que vous voulez partager avec votre famille. Majuscule-clic ou commande-clic pour sélectionner plusieurs photos. Cliquez sur le bouton de partage en haut à droite de la fenêtre (boîte avec une flèche). Cliquez sur Albums partagés. Cliquez sur Famille.

Si vous souhaitez supprimer une image ou une vidéo de votre Album de famille partagé, c'est facile. En fait, tout membre de la famille peut supprimer le contenu de l'album à tout moment.

Lancez l'application Photos sur votre iPhone ou iPad. Appuyez sur l'onglet Albums. Faites défiler jusqu'à la section Albums partagés et sélectionnez l'Album de famille partagé. ( Vous ne le voyez pas ? Appuyez sur Voir tout et naviguez jusqu'à ce que vous le trouviez. Appuyez sur Sélectionner dans le coin supérieur. Touchez les photos ou vidéos que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur l'icône de la corbeille dans le coin inférieur. Appuyez sur Supprimer les photos pour confirmer que vous voulez supprimer les photos sélectionnées.

Lancez l'application Photos sur votre Mac. Cliquez sur Albums partagés dans la barre latérale. Sélectionnez l'album de famille partagé. Sélectionnez les images que vous voulez supprimer. Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier. Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous voulez supprimer la photo de l'album de famille partagé.

Apple dispose d'une page d'assistance pour les Albums partagés en général si vous avez besoin d'instructions ou d'informations supplémentaires.

