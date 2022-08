Comment démarrer rapidement un enregistrement vocal sur votre iPhone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Disons que vous vous trouvez dans une situation où vous souhaitez pouvoir enregistrer rapidement une note vocale sur votre iPhone. Vous êtes peut-être un journaliste en train de réaliser une interview. Ou un étudiant dans un cours. Quelle que soit la raison, vous ne voulez pas d'un processus lourd, et vous voulez que ce soit rapide et facile. Nous avons ce qu'il vous faut. Voici le moyen le plus rapide de commencer à enregistrer une note vocale.

L'étape 1 ci-dessous nécessite une petite configuration avant que vous puissiez commencer à enregistrer rapidement des notes vocales sur un iPhone. Il s'agit d'une opération unique, et une fois qu'elle est terminée, vous pouvez passer à l'étape 2. En d'autres termes, la configuration n'est pas nécessaire à chaque fois.

-

Vous n'aurez pas à le faire à chaque fois, mais pour enregistrer une note vocale sur votre téléphone, vous aurez besoin d'une application offrant une fonction d'enregistrement audio. Alors que l'App Store d'Apple est rempli d'applications tierces de notes vocales, l'application Voice Memos intégrée d'Apple est très conviviale. Elle est intégrée et son utilisation est totalement gratuite. Si vous l'avez supprimée pour une raison quelconque, vous pouvez la réinstaller gratuitement depuis l'App Store d'Apple.

Là encore, vous n'aurez pas à le faire à chaque fois, mais si vous ajoutez l'application Mémos vocaux à votre Centre de contrôle, vous pourrez y accéder rapidement tous les jours. Le Centre de contrôle vous donne un accès instantané aux choses que vous faites le plus souvent. Vous pouvez utiliser le Centre de contrôle pour prendre rapidement une photo, activer le Wi-Fi ou, dans cette situation, lancer rapidement un enregistrement audio.

Pour ajouter l'application Mémos vocaux, plongez dans les Paramètres :

Ouvrez l'application Paramètres. Faites défiler jusqu'au Centre de contrôle et sélectionnez-le. Dans le volet Centre de contrôle, trouvez Voice Memos et appuyez sur le bouton vert + pour l'ajouter. Faites glisser et déposez les mémos vocaux dans la zone "Contrôles inclus" pour spécifier où vous voulez qu'ils apparaissent.

Maintenant que vous avez ajouté l'application Mémos vocaux à votre Centre de contrôle, vous pouvez créer une note vocale à tout moment en appuyant sur trois boutons de votre iPhone.

Lorsque votre iPhone est ouvert et déverrouillé, balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran. Cela ouvre le Centre de contrôle. Recherchez l'icône Mémos vocaux (symbole de forme d'onde). Touchez-la pour la sélectionner. Appuyez sur le gros bouton rouge d'enregistrement pour commencer à enregistrer votre note vocale. Touchez le bouton d'arrêt (symbole du bloc) pour arrêter l'enregistrement de votre note vocale. Vous la verrez alors répertoriée dans le volet Tous les enregistrements. Appuyez sur la lecture pour l'écouter.

Ou bien, appuyez sur le symbole ... dans le coin pour modifier ou partager l'enregistrement.

Et c'est tout ! Vous avez enregistré une note vocale en un rien de temps. Vous êtes le bienvenu.

Consultez le centre d'assistance d'Apple pour Voice Memos pour en savoir plus sur l'application.

Écrit par Maggie Tillman.