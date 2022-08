Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'acteur Tom Hanks a lancé un jeu de questions-réponses pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad, de Mac et d'Apple TV, intitulé Hanx 101 Trivia.

Hanx 101 Trivia a été développé par le studio de jeux indépendant BlueLine Studios et vous permet de tester vos connaissances à travers une variété de catégories et de modes de jeu.

Le jeu, qui sera lancé le vendredi 2 septembre 2022, est narré par Hanks et comporte un ensemble initial de quelque 58 000 questions. Les catégories comprennent l'histoire, la science, la géographie, la nourriture, l'art, le commerce et la technologie, et le but est de devenir le maître ultime du trivia. "Jouez, apprenez, rivalisez et devenez un maître du trivia avec 'Hanx 101 Trivia', créé et développé en partenariat avec l'acteur et cinéaste Tom Hanks", a déclaré Apple en annonçant le jeu.

M. Hanks est un passionné de quiz et s'est attelé à la création de ce nouveau jeu, qui sera lancé exclusivement sur le service d'abonnement Arcade d'Apple. (Regardez Hanks en guest star dans le segment"Big Questions With Even Bigger Stars" de Stephen Colbert. C'est le premier jeu créé par l'acteur, producteur et réalisateur oscarisé, bien qu'il ait créé une application de machine à écrire en 2014 appelée Hanx Writer. (Il est également un collectionneur de machines à écrire, en possédant plus de 250).

Apple Arcade a été lancé en septembre 2019 et comprend maintenant plus de 200 titres, qui sont disponibles sans publicités ni achats in-app. Arcade coûte 4,99 dollars par mois (ou 49,99 dollars par an) aux États-Unis. Les abonnés peuvent jouer à Hanx 101 Trivia via leur abonnement à Apple Arcade sur les iPhones, iPads, Macs et appareils Apple TV. Le jeu vous permet de jouer en solo ou en mode compétitif face à face. Vous pouvez également vous associer pour participer à des concours.

Écrit par Maggie Tillman.