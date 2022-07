Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation de l'iPhone, iOS 16, apportera plusieurs améliorations à l'application Messages d'Apple, comme la possibilité de modifier les iMessages et d'annuler les iMessages.

Ces fonctionnalités peuvent déjà être testées dans les versions bêta gratuites d'iOS 16 destinées au public et aux développeurs. Elles finiront, espérons-le, par être lancées officiellement avec la version plus stable d'iOS 16 prévue pour cet automne. En attendant, voici comment les nouveaux changements de l'application Messages fonctionnent pour ceux d'entre vous qui utilisent la version bêta d'iOS 16. Si vous souhaitez obtenir la version bêta maintenant sur votre iPhone et l'essayer vous-même, vous pouvez en savoir plus sur la façon de l'installer dans le guide séparé de Pocket-lint.

La possibilité de supprimer les iMessages n'est disponible que pour les utilisateurs d'iOS 16, qui est actuellement disponible en version bêta publique gratuite ou payante pour les développeurs.

Lorsque vous utilisez iOS 16 sur votre iPhone, ouvrez l'application Messages. Trouvez le message texte spécifique que vous voulez annuler. Appuyez longuement sur le message. Appuyez sur Annuler l'envoi. Vous ne pouvez effectuer cette opération que dans les deux minutes qui suivent l'envoi du message. Lorsque vous appuyez sur Annuler l'envoi, vous verrez une petite animation, puis le message disparaîtra. La personne qui a reçu le message original recevra une alerte dans le fil de discussion indiquant qu'un message a été annulé.

Apple a prévenu que, lorsque vous essayez d'annuler un iMessage envoyé à une personne utilisant iOS 15 ou une version antérieure, il se peut qu'elle soit toujours en mesure de voir le message. Il en va de même si le destinataire n'utilise pas un appareil sous iOS 16, en fait. Vous devez également garder à l'esprit que toute personne à qui vous envoyez un iMessage peut accidentellement le voir avant que vous ne l'annuliez, surtout si elle prévisualise le message texte ou reçoit une notification à ce sujet.

C'est la semaine du jeu vidéo en association avec Nvidia GeForce RTX. Par Rik Henderson · 10 Peut 2022 La PC Gaming Week en association avec Nvidia GeForce RTX se déroule toute cette semaine sur Pocket-lint.

La possibilité de modifier les iMessages n'est disponible que pour les utilisateurs d'iOS 16, qui est actuellement disponible en version bêta publique gratuite ou payante pour les développeurs.

Lorsque vous utilisez iOS 16 sur votre iPhone, ouvrez l'application Messages. Trouvez le message texte spécifique que vous voulez modifier. Appuyez longuement sur le message. Choisissez Modifier. Vous ne pouvez effectuer cette opération que dans les 15 minutes qui suivent l'envoi du message.

Vous êtes également limité à cinq modifications seulement. Tapez vos modifications et appuyez sur la coche. Vous verrez alors le texte modifié marqué de la mention "Modifié" à côté de l'accusé de réception.

Consultez leguide approfondi de Pocket-lint sur iOS 16 pour plus de détails sur la prochaine mise à jour du système d'exploitation, y compris la date à laquelle elle sera officiellement disponible pour être installée et exécutée sur votre iPhone principal.

Écrit par Maggie Tillman.