Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a fait son entrée sur le marché du "buy now, pay later" (acheter maintenant, payer plus tard) avec Apple Pay Later, ce qui le place en porte-à-faux par rapport aux concurrents existants comme Affirm et Klarna.

Avec Apple Pay Later, vous pouvez passer à la caisse dans n'importe quel magasin, application ou site prenant en charge Apple Pay et répartir le coût de votre achat sur quatre paiements. Voici tout ce que vous devez savoir sur Apple Pay Later, y compris quand vous pouvez commencer à l'utiliser pour faire votre prochain gros achat.

Apple Pay Later est une fonction "acheter maintenant, payer plus tard" d'Apple Pay. Elle vous permet de répartir le coût de tout achat effectué avec Apple Pay en quatre paiements sur six semaines.

Apple Pay later est disponible partout où Apple Pay est accepté. Le système de paiement sans contact vous permet d'effectuer des achats dans des magasins de détail physiques et dans des applications mobiles et sur le web à partir de votre iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Apple Pay est un élément important de Wallet, l'application mobile dans laquelle vous stockez les versions numériques de vos cartes de crédit, de vos cartes de débit et même de l'Apple Card afin de pouvoir régler vos achats avec Apple Pay et Apple Pay Later.

Si le site web ou l'application d'un magasin vous permet de régler vos achats avec Apple Pay, vous pouvez utiliser Apple Pay Later pour effectuer votre achat et le payer au fur et à mesure, sans frais supplémentaires. Pour les développeurs et les commerçants, Apple Pay Later ne nécessite aucune intégration. Il suffit d'utiliser l'implémentation standard d'Apple Pay, a déclaré Apple.

Lorsque vous passez à la caisse dans un magasin, il vous sera proposé de régler avec Apple Pay si le magasin prend en charge le système de paiement sans contact d'Apple.

Lorsque vous utilisez Apple Pay, il vous sera demandé d'authentifier votre identité sur votre appareil Apple via Touch ID ou Face ID. Une fois vérifié, il vous demandera soit de payer votre achat en totalité, soit de payer plus tard. Lorsque vous choisissez de payer plus tard, vous verrez le montant dû aujourd'hui et le montant de votre paiement toutes les deux semaines.

Les paiements à venir sont gérés par l'application Apple Wallet. Elle vous permet de suivre ce qui est dû et quand.

Une fois que vous avez passé votre commande, Apple Pay offre un suivi des commandes, permettant aux magasins de vous fournir des informations détaillées sur le reçu et le suivi directement dans Apple Wallet. Apple a déclaré que le suivi des commandes par Apple Pay sera proposé à "des millions de commerçants" par le biais de plateformes de commerce électronique, à commencer par Shopify.

Non. Apple a déclaré qu'il n'y a pas de frais d'intérêt lorsque vous utilisez Apple Pay Later.

Non. Il n'y a pas de frais associés aux achats effectués avec Apple Pay Later.

Avec Apple Pay Later, Apple propose essentiellement des prêts à tempérament à coût zéro. L'entreprise a déclaré que ces prêts étaient "soumis à des vérifications d'admissibilité et à des approbations". La société n'a pas précisé ce que comprennent ces vérifications d'éligibilité, mais Pocket-lint mettra ce guide à jour dès que des informations supplémentaires sur Apple Pay Later seront disponibles.

Apple Pay Later est une nouvelle fonctionnalité d'iOS 16. La version bêta publique de cette mise à jour logicielle gratuite est prévue pour cet été, suivie d'un déploiement officiel à l'automne.

Meilleures applications iPhone 2022 : le guide ultime Par Maggie Tillman · 8 Juin 2022

Écrit par Maggie Tillman.