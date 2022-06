Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors de la conférence WWDC de juin 2022, Apple a annoncé une nouvelle fonction de confidentialité, appelée Safety Check, destinée à vous aider à désactiver rapidement l'accès des autres à votre localisation et à vos informations. La société l'a présentée comme un outil de sécurité pour les utilisateurs qui tentent d'échapper à des relations abusives. Voici ce que vous devez savoir sur Safety Check.

Ces dernières années, Apple a doté iOS, le système d'exploitation de l'iPhone, de plusieurs fonctions de protection de la vie privée. La dernière en date est un nouvel outil, Safety Check, qui sera disponible avec la mise à jour logicielle iOS 16. Safety Check vous aidera à désactiver facilement et rapidement le partage de votre localisation, entre autres, dans une situation d'urgence. De nombreuses personnes partagent les mots de passe et l'accès à leurs appareils avec leurs partenaires. Mais dans les relations abusives, comme Apple l'a noté lors de la WWDC 2022, cela peut menacer votre sécurité et rendre plus difficile l'obtention d'aide.

Apple a travaillé avec des organisations américaines qui soutiennent les victimes de violence domestique et de violence entre partenaires intimes, comme le National Network to End Domestic Violence, le National Center for Victims of Crime et WESNET (The Women's Services Network). Le résultat de ces conversations est Safety Check, une nouvelle section de l'application Paramètres où vous pouvez rapidement revoir et réinitialiser l'accès que vous avez accordé aux autres. "Cela permet aux personnes en situation d'abus de révoquer rapidement l'accès des abuseurs à leurs données et à leur localisation", a déclaré Apple.

Principales caractéristiques de Safety Check :

Meilleures applications iPhone 2022 : le guide ultime Par Maggie Tillman · 8 Juin 2022

Arrête le partage de la localisation avec d'autres personnes via Find My app.

Réinitialise l'autorisation de confidentialité du système pour toutes les applications

Vous déconnecte d'iCloud sur tous vos autres appareils.

Vous pouvez accéder à Safety Check dans l'application Paramètres. Lorsque vous ouvrez Safety Check, vous voyez deux options :

Réinitialisation d'urgence : Réinitialiser immédiatement l'accès de toutes les personnes et applications, et revoir la sécurité de votre compte.

Réinitialiser immédiatement l'accès de toutes les personnes et applications, et revoir la sécurité de votre compte. Gérer le partage et l'accès : Personnalisez les personnes et les applications qui peuvent accéder à vos informations, et vérifiez la sécurité de votre compte.

Sélectionnez la première option, Réinitialisation d'urgence, si vous vous trouvez dans une situation d'urgence et que vous souhaitez révoquer rapidement l'accès des autres à vos informations, y compris votre position. La deuxième option, Gérer le partage et l'accès, vous permet de vérifier à qui vous avez donné accès et de contrôler les autorisations accordées à certaines applications.

Si vous sélectionnez Réinitialisation d'urgence dans le Contrôle de sécurité, Apple n'informera pas les personnes avec lesquelles vous avez cessé de partager, mais elles pourront remarquer que le partage a cessé. Apple vous préviendra que vous cesserez de partager avec toutes les personnes et révoquera l'accès au partage de toutes les applications. Il modifiera également votre mot de passe Apple ID et vous incitera à revoir la sécurité de votre compte.

Oui. Safety Check protège l'accès à vos messages en vous aidant à vous déconnecter d'iCloud sur tous vos autres appareils, et il limite les messages et FaceTime à l'appareil que vous tenez en main.

Safety Check est une nouvelle fonctionnalité d'iOS 16, une mise à jour logicielle gratuite qui sera disponible sur l'iPhone cet automne. La version bêta publique d'iOS 16 arrivera cet été pour que chacun puisse la tester.

Écrit par Maggie Tillman.