(Pocket-lint) - Lors de la présentation des mises à jour du navigateur Safari à la WWDC en juin 2022, Apple a annoncé une nouvelle fonction de sécurité - ou identifiant - sur laquelle elle travaille, appelée Passkeys, et qui vise à fonctionner sur toutes les plateformes. Apple a déclaré qu'elle travaillait avec des développeurs, l'alliance FIDO et des partenaires industriels tels que Microsoft et Google pour créer un avenir sans mot de passe - et Passkeys est la clé de cette vision. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce nouvel identifiant, y compris comment il pourrait remplacer les mots de passe pour de bon.

Lors de sa keynote à la WWDC 2022, Apple a déclaré qu'elle avait "contribué à créer une carte d'identité de nouvelle génération plus sûre, plus facile à utiliser et visant à remplacer les mots de passe".

Les clés de passe sont un type de crédential qui utilise des "techniques cryptographiques". Elle exploite essentiellement les fonctions biométriques intégrées à vos appareils Apple - comme Touch ID ou Face ID - pour assurer la sécurité de vos comptes en ligne. Dans une démonstration, Apple a montré comment vous pouvez rapidement créer et utiliser une clé d'accès avec Touch ID ou Face ID sur votre appareil Apple. Lorsque vous utilisez une application ou un site web qui prend en charge les clés Apple, vous pourrez créer un compte et vous connecter à ces services en utilisant uniquement votre empreinte digitale ou votre visage. Il vous suffira de vous authentifier, et le tour sera joué.

Lors de sa démonstration de la technologie sans mot de passe, Apple a montré comment les Passkeys sont sauvegardés dans le trousseau iCloud et fonctionnent sur Mac, iPhone, iPad et Apple TV avec un chiffrement de bout en bout. Vous pouvez même vous connecter à des sites web et à des applications sur des appareils non-Apple à l'aide d'un iPhone ou d'un iPad. Tout ce que vous avez à faire est de scanner un code QR et Touch ID ou Face ID pour vous authentifier.

Selon Apple, lorsque les utilisateurs créent un Passkey, une clé numérique unique est créée, qui ne fonctionne que pour le site pour lequel elle a été créée. Les Passkeys sont basés sur l'API d'authentification Web (WebAuthn).

Il s'agit d'une norme qui utilise la cryptographie à clé publique au lieu des mots de passe pour authentifier les utilisateurs sur les sites Web et les applications. Les clés sont stockées sur l'appareil plutôt que sur un serveur web. Il s'agit également d'un remplacement des mots de passe qui utilise Touch ID ou Face ID pour la vérification biométrique. Ainsi, plutôt que de saisir un long mot de passe, il vous sera demandé de vous authentifier via Touch ID ou Face ID.

En conséquence, la société a déclaré qu'un mot de passe ne peut pas être hameçonné, car il ne quitte jamais vos appareils Apple. Les pirates ne peuvent pas non plus vous inciter à partager un mot de passe sur un faux site Web, et les mots de passe ne peuvent pas être divulgués, car rien n'est conservé sur un serveur Web. Les Passkeys fonctionnent dans les applications et sont synchronisés en toute sécurité entre les appareils Apple grâce au trousseau iCloud.

Vous pouvez utiliser les Passkeys pour vous connecter à des applications et à des sites web depuis votre Mac, votre iPhone, votre iPad, votre Apple TV et même des appareils non-Apple.

Sur votre Mac, vous pouvez vous connecter avec une clé en utilisant votre Touch ID ou Face ID.

vous pouvez vous connecter avec une clé en utilisant votre Touch ID ou Face ID. Sur votre iPhone, vous pouvez vous connecter avec un mot de passe en utilisant votre Touch ID ou Face ID.

vous pouvez vous connecter avec un mot de passe en utilisant votre Touch ID ou Face ID. Sur votre iPad, vous pouvez vous connecter avec une clé d'accès en utilisant votre Touch ID ou Face ID.

vous pouvez vous connecter avec une clé d'accès en utilisant votre Touch ID ou Face ID. Sur votre Apple TV et les appareils non-Apple, vous pouvez vous connecter avec une clé d'accès en utilisant votre iPhone ou votre iPad ! Apple a indiqué que vous pouvez vous connecter à une application ou à un site Web en scannant un code QR, puis en vous authentifiant avec Touch ID ou Face ID.

N'oubliez pas qu'en mai 2022, Google et Microsoft ont annoncé qu' ils s'associaient à Apple pour étendre la prise en charge des connexions sans mot de passe sur les mobiles, les ordinateurs de bureau et les navigateurs. Les trois sociétés ont déclaré qu'elles visaient à prendre en charge la nouvelle norme d'authentification sans mot de passe - établie par l'Alliance FIDO et le World Wide Web Consortium - au cours de l'année prochaine.

Les Passkeys ont été annoncés lors d'une démonstration de Safari dans le cadre de l'annonce de macOS Ventura, une mise à jour majeure du système d'exploitation du Mac. Cette mise à jour sera disponible en version bêta cet été et sera suivie d'un déploiement public plus tard dans l'année. À ce moment-là, Passkeys sera probablement disponible pour les utilisateurs de Mac. iOS 16 et iPadOS 16 apporteront probablement Passkeys à l'iPhone et à l'iPad. Ces prochaines mises à jour logicielles devraient également faire l'objet d'une version bêta cet été, et les versions finales devraient être disponibles pour les consommateurs à l'automne 2022.

Écrit par Maggie Tillman.