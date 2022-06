Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple apportera de nouvelles fonctionnalités à l'iPhone lorsqu'elle lancera iOS 16 plus tard dans l'année, notamment de nouvelles options importantes dans Apple Pay.

Apple Pay Later, par exemple, permettra aux clients de fractionner leurs achats en quatre paiements sans frais et sans intérêt, un peu comme les fonctions de paiement échelonné de PayPal et des sites de vente au détail d'Amazon.

On ne sait pas encore si cette fonctionnalité sera disponible aux États-Unis uniquement dans un premier temps, ou si elle sera lancée dans d'autres régions également, mais elle semble définitivement être une fonctionnalité qui sera beaucoup utilisée.

En outre, Apple a annoncé lors de la WWDC que sa fonctionnalité Tap to Pay sera lancée dans l'État plus tard ce mois-ci.

Cela permet aux magasins de détail d'accepter les paiements sans contact directement sur un iPhone. Ils n'auront pas besoin d'avoir une machine de paiement sans contact séparée.

Cette fonctionnalité sera utilisée par les petits et grands magasins, et même par les commerçants du marché. Et il acceptera même les cartes de paiement sans contact.

De nombreuses autres nouveautés sont prévues pour iOS dans les mois à venir, notamment une nouvelle fonctionnalité d'écran de verrouillage et la possibilité de modifier et de rappeler des messages.

Vous pouvez consulter le discours-programme de la WWDC 2022 pour en savoir plus grâce à notre guide pratique et à la façon de le regarder ici même.

Écrit par Rik Henderson.