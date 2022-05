Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple Maps a parcouru un long chemin depuis son lancement en 2012. Avec une décennie à son actif, et quelques grandes améliorations au fil des ans, il y a maintenant définitivement un argument pour les utilisateurs d'Apple d'opter pour Apple Maps plutôt qu'une alternative comme Google Maps étant donné l'intégration avec le reste de l'écosystème d'Apple.

Il existe également des trucs et astuces dans Apple Maps qui vous aideront à en tirer le meilleur parti. Voici 14 de nos préférés.

Apple Maps dispose d'une fonctionnalité appelée Guides. Par exemple, vous prévoyez une excursion d'une journée à Londres et vous voulez être sûr de visiter un certain nombre de lieux, qu'il s'agisse d'un point de repère, d'un bar, d'un restaurant ou d'un parc.

Vous pouvez créer votre propre guide dans Apple Maps pour vous aider à organiser votre voyage.

Recherchez un lieu > Balayez vers le haut à partir de la carte en bas > Tapez sur le bouton Guide > Nouveau guide > Nommez votre guide > Créez.

Une fois que vous avez créé votre guide, vous pouvez continuer à rechercher d'autres lieux et les ajouter à votre guide en glissant vers le haut depuis le bas, en appuyant sur le bouton Guide et en sélectionnant votre guide dans la liste.

En cliquant sur le guide que vous avez créé, vous verrez la liste des lieux que vous y avez ajoutés, ainsi que des informations utiles sur chacun d'eux, comme les horaires d'ouverture. Vous pouvez également effectuer un tri par date d'ajout, nom et distance.

Si vous souhaitez afficher ou modifier votre guide, faites glisser le curseur vers le haut à partir du bas de la barre de recherche dans Apple Maps, puis faites défiler jusqu'à Mes guides. Tapez sur votre Guide et tapez sur Modifier dans le coin inférieur gauche. Il est également possible de partager votre guide à partir de cet endroit, et toute personne ayant le lien vers le guide pourra en voir le contenu.

Si vous ne souhaitez pas créer votre propre guide, Apple Maps propose également des guides créés par différents organismes, tels que Lonely Planet, Culture Whisper et TimeOut, pour n'en citer que quelques-uns.

Pour voir les guides sélectionnés, faites glisser la barre de recherche vers le haut en bas de votre écran et faites défiler jusqu'à Guides We Love. Vous pouvez alors faire défiler les guides sélectionnés par Apple, ou vous pouvez appuyer sur Explorer les guides et filtrer selon les différentes catégories, comme Nourriture et boisson, Choses à faire et Vie nocturne.

Une fois que vous avez sélectionné un guide à consulter, vous pouvez appuyer sur le "+" à côté de chaque lieu pour l'ajouter à un nouveau guide ou à un guide existant que vous avez déjà commencé.

Apple Maps dispose d'une fonction appelée Look Around qui fonctionne de manière similaire à Street View dans Google Maps.

Lorsque vous voyez l'icône de la jumelle dans le coin inférieur gauche d'une carte, vous pouvez appuyer dessus pour faire apparaître une fenêtre pop-up en haut de la carte qui vous permet de voir à quoi ressemble l'emplacement dans la réalité.

Par défaut, la fenêtre pop-up ne couvre que la moitié supérieure de l'écran, mais si vous appuyez sur les flèches situées dans le coin supérieur gauche de la fenêtre pop-up, elle s'étend à tout l'écran. Vous pouvez également déplacer votre doigt sur la fenêtre pour regarder autour de vous.

Apple Maps vous permet de partager votre heure d'arrivée prévue, ce qui permet à la personne que vous rencontrez d'être informée en temps réel de l'heure à laquelle vous arriverez. Elle ne peut pas suivre votre position, mais elle sera informée si vous ne respectez pas votre horaire.

Pour partager votre heure d'arrivée prévue, lancez les directions vers le lieu où vous vous rendez et appuyez sur aller. En bas de votre écran, vous verrez votre heure d'arrivée, la durée du trajet et le nombre de miles ou de kilomètres.

Une flèche grise se trouve à droite de ces informations, appuyez dessus pour développer le menu, puis appuyez sur Partager l'heure d'arrivée prévue. Si ce n'est pas le cas, tapez sur Ouvrir les contacts et sélectionnez la personne avec laquelle vous souhaitez partager votre heure d'arrivée dans la liste.

Apple Maps propose une fonction très intéressante appelée Flyover, qui vous permet essentiellement de visualiser certaines villes en 3D depuis le ciel et de les visiter ou de vous déplacer vous-même, ce que vous pouvez faire en déplaçant votre téléphone ou en utilisant vos doigts.

Recherchez la ville que vous souhaitez " survoler " et appuyez sur Rechercher. À côté du bouton Itinéraire, vous verrez le bouton Survol si la fonction est disponible pour cette ville.

Tapez sur le bouton "Flyover", puis tapez sur "Start Tour" ou déplacez votre téléphone ou votre doigt pour jeter un coup d'œil.

Si vous écoutez un podcast ou un livre audio et que vous ne voulez pas que les indications vocales d'Apple Maps les dérangent, vous pouvez modifier les paramètres pour qu'elles ne le fassent pas et que votre nouveau podcast ou livre préféré ne soit pas interrompu lorsque vous devez prendre la prochaine à gauche.

Ouvrez les Réglages sur votre iPhone > Faites défiler jusqu'à Maps > Faites défiler jusqu'à Spoken Directions > Désactivez Directions Pause Podcasts.

Apple Maps se souviendra de l'heure à laquelle vous avez garé votre voiture pour que vous n'ayez pas à le faire. C'est idéal lorsque vous avez dû emprunter une rue supplémentaire que vous ne connaissez pas aussi bien pour vous garer, ou lorsque vous vous trouvez dans une zone que vous ne connaissez pas du tout, par exemple.

Une connexion à la stéréo Bluetooth ou CarPlay de votre voiture est nécessaire pour que cette fonctionnalité fonctionne, mais tant que vous l'avez et que votre emplacement peut être déterminé lors du stationnement, l'emplacement de votre voiture garée sera ensuite affiché sur la carte.

Ouvrez Réglages > Faites défiler vers le bas jusqu'à Apple Maps > Faites défiler vers le bas jusqu'à Afficher l'emplacement de stationnement et activez-le. Vous devrez également vous assurer que les services de localisation sont activés sur votre appareil et que les emplacements significatifs sont activés dans les Services système.

Vous avez déjà commencé à vous diriger vers un endroit et vous avez réalisé que vous deviez faire le plein d'essence, ou que vous vouliez vous arrêter pour prendre un café en route ?

Apple Maps vous permet d'ajouter un arrêt à votre itinéraire actuel sans avoir à recommencer. Tapez sur la flèche grise en bas de votre écran lorsque vous avez commencé votre itinéraire et tapez sur "Ajouter un arrêt".

Vous pouvez ensuite choisir entre Dîner, Stations-service, Café, Parking, Magasins du coin et Banques. En appuyant sur l'une de ces catégories, vous obtiendrez une liste d'options que vous pourrez sélectionner et appuyer sur "Go" pour les ajouter à votre trajet.

Il peut être un peu difficile de savoir où l'on se trouve lorsque l'on lance pour la première fois des instructions à partir d'Apple Maps, surtout si l'on utilise l'application pour des instructions à pied.

Vous pouvez cependant scanner les bâtiments qui vous entourent pour avoir une meilleure idée de l'endroit où vous vous trouvez et de la direction que vous devez prendre.

Commencez vos directions comme d'habitude et lorsque vous êtes en mode direction, vous verrez une forme hexagonale apparaître dans un cercle sur le bord droit de l'écran, sous le bouton de sourdine.

En appuyant dessus, vous pourrez balayer les bâtiments situés de l'autre côté de la rue pour vous aider à mieux définir votre position. Cela nécessite un bon éclairage et ne fonctionne pas pour toutes les routes, mais cela vaut la peine d'essayer si vous êtes un peu perdu.

Si le mode bâtiments de l'astuce ci-dessus n'est pas disponible pour votre itinéraire, il existe également un mode boussole. Lorsque le mode boussole est activé, votre téléphone devient une boussole et la carte pivote en fonction de la position de votre téléphone.

Pour activer le mode Boussole, lancez vos directions comme d'habitude, puis appuyez sur l'icône avec la ligne ondulée sur le bord droit de votre écran. Vous devez alors déplacer votre téléphone et vous devriez être en mesure de déterminer dans quelle direction vous devez commencer à vous déplacer.

C'est une excellente astuce, même si, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'applications tierces compatibles avec cette fonctionnalité d'Apple Maps.

Il existe deux catégories d'extensions qui fonctionnent dans Apple Maps, lorsqu'elles sont activées. Il s'agit de la réservation de trajets et de la réservation de restaurants. Pour la réservation de trajets, vous pouvez choisir d'activer des applications comme Uber afin qu'elles s'affichent lorsque vous recherchez un itinéraire, par exemple, et vous permettent de réserver un trajet directement via Apple Maps, plutôt que de devoir basculer entre Apple Maps et Uber.

Pour les réservations de restaurant, un principe similaire s'applique : vous pouvez activer des applications compatibles telles que OpenTable pour afficher les tables disponibles des restaurants que vous avez consultés dans Maps.

Pour activer les extensions tierces, ouvrez Réglages > Appuyez sur Apple Maps > Faites défiler jusqu'à Extensions. Si vous tapez sur Réservation de trajet, vous verrez alors les applications compatibles de cette catégorie que vous avez téléchargées sur votre appareil et que vous pouvez activer individuellement, tandis que Réservation de restaurant fera de même pour cette catégorie.

Si vous ne voulez pas être dérangé par des notifications lorsque vous conduisez, vous pouvez paramétrer Apple Maps pour qu'il active automatiquement le mode Ne pas déranger lorsqu'il détecte que vous êtes sur la route en utilisant le Focus de conduite.

Les notifications continueront d'arriver sur votre appareil, mais vous ne les verrez pas tant que vous ne les aurez pas arrêtées si vous avez activé cette fonction. Ouvrez le Centre de contrôle de votre appareil et appuyez sur la tuile Focus.

C'est la semaine du jeu vidéo en association avec Nvidia GeForce RTX. Par Rik Henderson · 24 Peut 2022

Si vous tapez sur le "+" en bas de votre écran, vous pouvez alors sélectionner le centre d'intérêt de la conduite dans la liste. Tapez sur Suivant et définissez vos préférences. Vous pouvez choisir d'autoriser les appels et les notifications de certains contacts ou choisir de n'en autoriser aucun. La prochaine fois que vous commencerez à conduire, les notifications de toute personne ne figurant pas sur votre liste seront automatiquement réduites au silence jusqu'à ce que vous vous arrêtiez.

Vous pouvez changer les différentes vues sur Apple Maps avec seulement deux doigts. En balayant vers le haut ou le bas avec deux doigts, vous passerez de la vue 2D à la vue 3D.

Pour effectuer un zoom avant sur Apple Maps, touchez l'écran avec deux doigts et éloignez-les l'un de l'autre. Pour effectuer un zoom arrière, touchez l'écran avec deux doigts et rapprochez-les l'un de l'autre.

Vous pouvez également déplacer la carte en tapant avec deux doigts et en les déplaçant en cercle.

Apple Maps propose des cartes intérieures de certains lieux, tels que les aéroports et les centres commerciaux, pour vous aider à vous déplacer.

Si vous vous trouvez par exemple au terminal 5 de l'aéroport de Londres Heathrow, vous pouvez utiliser Apple Maps pour trouver les toilettes, les comptoirs d'enregistrement, les portes, les magasins et les restaurants. Sur le bord droit de l'écran, vous pouvez sélectionner différents niveaux et si vous faites glisser la carte du bas vers le haut, vous pouvez filtrer les différents éléments que vous recherchez, comme les toilettes ou les restaurants.

Écrit par Britta O'Boyle.