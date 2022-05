Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Que vous soyez un joueur de tennis passionné, un entraîneur ou l'une de ces personnes qui deviennent des fans de tennis dès que le printemps et l'été arrivent, l'application SwingVision est celle que vous devez télécharger.

Nous nous situons dans ce dernier camp. Nous aimons le tennis mais nous ne le pratiquons pas toute l'année. Au lieu de cela, nous regardons généralement l'un des grands tournois, comme Wimbledon ou Ronald-Garros, et nous nous rappelons à quel point nous aimons ce sport et à quel point nous voulons sortir notre raquette et frapper ces délicieuses balles jaunes à travers (ou dans) le filet.

Peu importe que vous soyez un débutant en tennis ou que vous ayez envie de vous mesurer au merveilleux Federer, car l'application SwingVision s'adresse à tous les niveaux et propose de nombreuses fonctions excellentes qui vous aideront à améliorer votre jeu.

Voici tout ce que vous devez savoir sur SwingVision et ce dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de l'application et améliorer votre jeu de tennis.

L'application SwingVision AI est une application mobile qui fonctionne sur un certain nombre d'appareils Apple, notamment l'iPad, l'iPhone et l'Apple Watch, dans le but ultime d'améliorer votre jeu de tennis.

L'application a été créée en 2014 et offre un certain nombre d'excellentes fonctionnalités, allant de la remise en question des appels de ligne avec une relecture au ralenti, à l'analyse des statistiques de coups à partir de la vitesse, de la profondeur, de la précision et de la longueur de l'échange, en passant par la création de temps forts vidéo et la possibilité de les filtrer par certains coups comme le coup droit ou le revers, le suivi des scores et des statistiques des matchs et la mesure de vos progrès avec des objectifs hebdomadaires.

SwingVision AI vous permet également de bénéficier d'un coaching personnalisé après chaque session et de vous mesurer à d'autres utilisateurs dans le monde entier en fonction du nombre de coups que vous avez frappés.

C'est également l'application officielle de suivi des joueurs et des balles de Tennis Australia, LTA et ITA, et elle est soutenue par l'ancien numéro 1 mondial ATP Andy Roddick et l'ancien numéro 4 mondial ATP James Blake.

L'application SwingVision AI est conçue pour remplacer ce qui aurait été autrefois une installation très coûteuse de dix caméras sur le court pour suivre votre jeu de tennis et offrir un retour et une analyse.

À l'aide d'un iPad Pro, d'un iPad Air (2022) ou d'un iPhone fixé à la barrière ou sur un trépied, l'intelligence artificielle exclusive de SwingVision utilisera les caméras et les puces de ces appareils pour traiter vos vidéos et suivre vos coups en temps réel, sans qu'aucune connexion Internet ne soit nécessaire.

L'intelligence artificielle de l'application sera non seulement capable de vous indiquer l'emplacement du coup, mais aussi de détailler le type et la vitesse du coup. Une fois que vous avez fini de jouer, la vidéo de votre match ou de votre entraînement vous permettra de voir les statistiques des tirs et les temps forts de la vidéo, qui incluent le point par point ou le tir par tir. Étonnamment, vous pouvez également filtrer la vidéo pour afficher des coups très spécifiques, par exemple uniquement les volées rentrées ou les coups de tête sortis.

Pendant que vous jouez, un retour audio annonce les scores et les statistiques en temps réel et il est également possible de contester les appels de ligne en temps réel, ainsi que pendant un match. Lorsque vous contestez les appels de ligne, vous pouvez voir instantanément une relecture au ralenti du tir, ainsi qu'une décision sur le fait que la balle est entrée ou sortie.

Pour ceux qui possèdent également une Apple Watch, l'application SwingVision utilisera l'accéléromètre et le gyroscope, ainsi que des algorithmes, pour calculer la vitesse de votre swing à partir de votre poignet. Vous pouvez également utiliser Siri depuis votre Apple Watch pour lancer un entraînement ou un match de tennis.

Vous définissez un profil dans l'application SwingVision avant de commencer - c'est là que vous pourrez revoir vos séances et mesurer vos progrès au fil du temps.

Vous pouvez filmer votre entraînement ou votre match avec un iPad ou un iPhone et vous n'avez pas besoin d'une Apple Watch, mais elle ajoutera à l'expérience si vous en avez une, offrant des statistiques en temps réel sur votre poignet.

L'iPad Pro (2021) dispose d'objectifs de caméra larges et ultra larges qui vous offrent une vue complète d'un terrain lorsqu'ils sont placés sur un trépied pour un terrain intérieur, ou sur un support de clôture lorsque vous êtes sur un terrain extérieur. Les derniers iPhones offrent également des objectifs larges et ultra larges, ils pourront donc également filmer ce dont vous avez besoin.

Vous pouvez également utiliser un iPad Air (2022). Bien qu'il ne dispose que d'un seul objectif, le 2022 Air fonctionne avec la puce M1 comme l'iPad Pro, ce qui signifie qu'il offre toujours la puissance de traitement nécessaire pour fournir les statistiques et les analyses en temps réel créées par l'application SwingVision.

Si vous utilisez SwingVision sur une Apple Watch, vous verrez un retour en temps réel du dernier coup que vous avez effectué, ainsi que le type de coup et la vitesse. Les données serviront également à fermer vos anneaux, et plus vous frappez la balle rapidement, plus le compteur de vitesse de SwingVision avance.

Nous avons essayé l'application SwingVision avec un iPad Pro qui filmait l'entraînement et une Apple Watch Series 7 à notre poignet - elle doit être sur le poignet où vous tenez la raquette - et nous avons adoré les statistiques que nous avons obtenues à la fin.

La vidéo de l'entraînement était formidable, permettant de revoir chaque coup, ainsi que de ralentir la lecture pour vraiment vous aider à voir ce que vous auriez pu mieux faire, ou ce que vous avez vraiment bien fait. Cet élément est particulièrement utile pour les entraîneurs, qui peuvent ainsi montrer à leurs élèves ce qu'ils peuvent améliorer, ce qu'ils font bien et ce qu'ils devraient faire davantage, mais aussi pour les particuliers.

Ce qui est génial avec l'application SwingVision, c'est que les statistiques et les analyses sont présentées de manière si colorée et conviviale qu'elles sont agréables à regarder, mais aussi faciles à comprendre. Notre partie préférée de l'application SwingVision est de loin le filtrage vidéo.

C'est génial que l'application soit capable - très rapidement d'ailleurs - de vous montrer instantanément les plans spécifiques que vous avez demandés en utilisant le système de filtrage. Vous pouvez sélectionner le coup, l'effet, la direction, le type de coup et le résultat dans l'analyse coup par coup.

Cela signifie que si vous ne voulez voir que les coups droits croisés qui ont été frappés, la vidéo va instantanément regrouper tous ces plans, tout en continuant à vous montrer quel type de coup c'était - comme un coup droit plat - et à quelle vitesse il a été frappé dans le coin supérieur lorsque vous regardez.

Nous avons appris que nous ne serons probablement pas le prochain Roger Federer de sitôt, mais les statistiques et les fonctionnalités offertes par l'application SwingVision nous ont certainement donné envie de continuer à essayer d'améliorer notre jeu, alors qui sait, peut-être un jour.

Écrit par Britta O'Boyle.