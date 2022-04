Mise à jour des fonctionnalités d'Apple iMovie : Quelles sont les nouveautés d'iMovie 3.0 ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a mis à jour iMovie, son application de montage vidéo, pour passer à iMovie 3.0. Cette mise à jour logicielle destinée aux utilisateurs d' iPhone et d'iPad introduit de nouvelles fonctionnalités, dont les storyboards. Voici ce que vous devez savoir.

En avril 2022, Apple a annoncé une nouvelle version d'iMovie dotée de fonctionnalités qui facilitent plus que jamais la création de vidéos montées sur iPhone et iPad.

Vous trouverez ci-dessous les principaux changements auxquels vous pouvez vous attendre.

Storyboards est une nouvelle fonctionnalité de la mise à jour logicielle iMovie 3.0. Elle facilite la création de vidéos dans l'application mobile iMovie grâce à des modèles préétablis.

"Storyboards aide les créateurs de contenu et les cinéastes à apprendre à monter et à améliorer leurs compétences en matière de narration vidéo grâce à des modèles préétablis pour les types de vidéos les plus populaires partagés sur les réseaux sociaux, avec des collègues ou des camarades de classe - des vidéos comme des bricolages, des tutoriels de cuisine, des critiques de produits, des expériences scientifiques", explique Apple. "Storyboards permet de se lancer facilement grâce à des listes de plans flexibles et des conseils étape par étape".

Selon l'entreprise, iMovie proposera 20 modèles de storyboards différents pour divers types de vidéos "notamment des tutoriels de cuisine, des questions-réponses, des critiques de produits, des reportages et bien d'autres choses encore". La fonction Storyboards des applications iMovie pour iPhone et iPad proposera également des listes de plans, une "vignette illustrative" et des recommandations sur la manière de tourner un clip, indique Apple dans son communiqué de presse.

En plus des storyboards, la mise à jour ajoute une fonctionnalité qu'Apple appelle Magic Movie. Elle permet de créer des vidéos à partir de photos ou d'images.

"Pour ceux qui veulent créer une vidéo encore plus rapidement, Magic Movie crée instantanément une vidéo soignée à partir des clips et des photos qu'un utilisateur sélectionne, en ajoutant automatiquement des transitions, des effets et de la musique au montage", explique Apple. "Pour créer un Magic Movie, il suffit à l'utilisateur de sélectionner un album, ou tout groupe de photos ou d'images de sa bibliothèque, et Magic Movie identifie instantanément les meilleures parties du métrage et crée le projet".

Magic Movie vous permet également de réorganiser ou de supprimer des clips.

La mise à jour iMovie 3.0 est désormais disponible pour les appareils fonctionnant sous iOS 15.2 et iPadOS 15.2 ou une version ultérieure. Apple a annoncé ces fonctionnalités pour la première fois en mars.

