Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple Fitness + propose diverses options d'entraînement, des cours de base et de force au pilates et à la méditation, mais la plate-forme propose également un certain nombre de programmes pour vous aider à atteindre vos objectifs de fitness. L'un d'entre eux est un programme de port-partum, conçu pour aider les nouvelles mères à se remettre en forme après avoir eu un bébé, quel que soit l'accouchement qu'elles ont eu.

Le programme fait suite au programme Rester actif pendant la grossesse d'Apple, qui compte 10 épisodes et est conçu pour aider la mère à rester active pendant une grossesse en bonne santé. Le programme Remettez-vous en forme après avoir eu un bébé, quant à lui, compte sept épisodes au lancement et il est conçu pour vous aider après la grossesse.

Voici comment trouver et accéder au programme post-partum Apple Fitness + et ce qu'il propose.

Comme nous l'avons brièvement mentionné, le programme Apple Fitness + Remettez-vous en forme après avoir eu un bébé comporte sept épisodes. Il a été conçu pour toute personne qui a récemment eu un bébé et il existe différentes options pour convenir, quelle que soit la livraison que vous avez eue, bien qu'Apple vous conseille de parler à votre médecin ou à votre fournisseur de soins de santé avant de commencer le programme.

Les entraînements de base du programme sont conçus pour reconnecter votre noyau. Ils vous aideront à reconstruire la force de votre tronc et de votre dos, tout en travaillant également sur votre plancher pelvien. Vous trouverez également des entraînements de force pour le haut du corps, le bas du corps et l'ensemble du corps, où vous pouvez utiliser un haltère léger à moyen, ou simplement votre poids corporel, selon l'endroit où vous en êtes dans votre parcours de remise en forme.

Le programme de remise en forme après avoir eu un bébé propose également des temps de recharge conscients qui incluent des étirements qui ciblent les points difficiles post-grossesse courants et des méditations qui se concentrent sur des thèmes tels que les soins personnels et la patience.

Chacune des sept séances dure 10 minutes et est dirigée par Betina.

Cumulez des récompenses et des avantages sur toutes vos cartes existantes avec cette Curve Mastercard Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Ce système génial vous fera gagner du temps et des efforts à chaque fois que vous payez.

Les programmes Apple Fitness+ se trouvent dans l'application Fitness+ de l'application Fitness sur iPhone ou iPad . Suivez les étapes ci-dessous pour accéder au programme Se remettre en forme après avoir eu un bébé.

Ouvrez l'application Fitness sur votre iPhone ou iPad Appuyez sur l'onglet Fitness+ en bas de votre écran Faites défiler la page d'accueil principale de Fitness+ Vous verrez les programmes une fois que vous aurez fait défiler les nouveaux entraînements, les nouvelles méditations et les collections Balayez de droite à gauche lorsque vous voyez l'onglet Programmes si vous ne voyez pas la vignette du programme post-partum Appuyez sur la vignette du programme Se remettre en forme après avoir eu un bébé pour voir les options de l'épisode Appuyez sur l'épisode que vous voulez faire et appuyez sur "Allons-y" Ou appuyez sur le "+" et le nuage avec la flèche pour télécharger l'épisode

Écrit par Britta O'Boyle.