(Pocket-lint) - Apple envisagerait non seulement de lancer un service d'abonnement matériel afin que vous puissiez obtenir l'iPhone moyennant des frais mensuels récurrents, mais il envisage également de créer sa propre infrastructure de services financiers.

Selon Bloomberg, l'effort porte le nom de code interne Breakout, signalant qu'il aidera les utilisateurs à sortir de l'établissement actuel du système financier. Le plan est qu'Apple propose sa propre technologie développée en interne pour "le traitement des paiements, l'évaluation des risques pour les prêts, l'analyse des fraudes, les vérifications de crédit et des fonctions supplémentaires de service client telles que la gestion des litiges".

Une telle décision n'aurait pas d'impact immédiat sur l' Apple Card , car Apple pourrait encore s'associer à Goldman Sachs. Au lieu de cela, Apple penserait à de futurs produits tels que la fonctionnalité Apple Pay Later , qui serait une option de prêt à court terme de type Affirm ou Klarna. L'initiative pourrait également être liée au service d'abonnement iPhone qu'Apple explore et pourrait même lancer en 2022.

Apple a longtemps préféré contrôler tous les aspects de ses produits, qu'il s'agisse du processeur de l'iPhone ou du Mac ou du logiciel qu'ils exécutent, estimant que cela offre une expérience plus transparente pour l'utilisateur et lui permet également de générer plus de revenus et être moins dépendant des partenaires. La décision d'offrir ses propres services financiers est donc logique pour Apple compte tenu de son histoire.

Écrit par Maggie Tillman.