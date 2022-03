Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'Union européenne s'est mise d'accord sur un ensemble de nouvelles mesures pour forcer les entreprises Big Tech à jouer gentiment avec les autres.

La loi sur les marchés numériques (DMA) est conçue pour uniformiser les règles du jeu pour que les petites entreprises technologiques puissent concurrencer les géants de la technologie.

Il comprend des règles qui obligeront Apple et Google à autoriser les options de paiement tierces dans les applications de leurs magasins d'applications respectifs. Et les applications de chat, telles que WhatsApp, Facebook Messenger et iMessage, devront être interopérables entre elles et avec leurs concurrents.

De plus, Google devra proposer des alternatives à ses propres services sur les smartphones Android, éventuellement au moment de la configuration, tandis qu'Apple devra autoriser les utilisateurs d' iPhone et d' iPad à supprimer Safari et d'autres applications et services spécifiques à l'entreprise.

Il y a bien sûr des préoccupations concernant la sécurité, en particulier en ce qui concerne les applications de chat et de texte. La BBC rapporte qu'Apple "craint que certaines dispositions de la DMA ne créent des vulnérabilités inutiles en matière de confidentialité et de sécurité pour nos utilisateurs".

Google craint également que les nouvelles directives ne rendent plus difficile l'investissement dans l'innovation : "Bien que nous soutenions de nombreuses ambitions de la DMA concernant le choix des consommateurs et l'interopérabilité, nous craignons que certaines de ces règles ne réduisent l'innovation et le choix offert aux Européens. ," Ça disait.

Cependant, les paiements intégrés à l'application sont un problème controversé depuis des années, Epic Games et Spotify ayant tous deux des querelles juridiques ou publiques de longue date avec Big Tech. Cette nouvelle législation pourrait enfin mettre cela au lit - dans les États membres de l'UE, en tout cas.

Cumulez des récompenses et des avantages sur toutes vos cartes existantes avec cette Curve Mastercard Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Ce système génial vous fera gagner du temps et des efforts à chaque fois que vous payez.

La DMA n'en est qu'au stade de la proposition à l'heure actuelle, bien qu'elle ait été approuvée par les législateurs européens. Nous attendons de connaître une date de mise en œuvre.

Écrit par Rik Henderson.