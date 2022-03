Strava active le kill switch sur la synchronisation Apple Health pour les appareils tiers

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Strava a apporté une modification back-end à son service qui coupe efficacement la synchronisation des appareils tiers via sa plate-forme. Cela a empêché de nombreux utilisateurs d' Apple Watch de fermer leurs anneaux, car les données qui étaient autrefois transmises à Apple Health ne le sont plus.

Il n'y a rien de plus glorieux que de voir vos données d'entraînement apparaître ailleurs. Pendant de nombreuses années, les utilisateurs ont accumulé des appareils de fitness et trouvé des moyens d'obtenir ces données dans un lieu de repos final.

Pour de nombreux utilisateurs d'Apple - en particulier les utilisateurs d'Apple Watch - cette dernière place est Apple Health. Strava a souvent été le facilitateur pour cela, permettant à peu près tout de se synchroniser avec Strava, puis fournissant un itinéraire pour pousser ces données dans un autre service, à savoir Apple Health.

Mais alors que les données seront synchronisées depuis l'application Strava sur votre iPhone vers Apple Health, il y a une nouvelle position avec les appareils tiers :

"Strava enverra automatiquement des données à Health telles que des informations sur l'itinéraire, le type d'activité, la distance, le temps et les calories. Veuillez noter que les activités enregistrées à partir d'appareils tiers (Garmin, Zwift, Wahoo, Peloton, etc.) ne seront pas synchronisées avec Santé."

Cela a été un changement plutôt brutal : il n'y a eu aucune annonce qu'un changement de synchronisation se produisait et aucune justification : Strava a juste semblé basculer un interrupteur et le couper.

Pour certains des appareils de cette liste, ce n'est pas un gros problème. Idéalement, un utilisateur de Garmin devrait utiliser Garmin Connect pour s'intégrer à Apple Health, plutôt que d'utiliser Strava comme intermédiaire. Mais le monde de la synchronisation des données de fitness est souvent loin d'être idéal et pour beaucoup de gens, Strava était la solution idéale.

Pour certains acteurs du marché - Hydrow par exemple - cela rend potentiellement leur produit moins attrayant pour les utilisateurs Apple, car cette voie a été coupée.

Alors que le premier réflexe pourrait être de serrer un poing en colère contre Strava, l'entreprise pourrait avoir raison. Il se synchronise avec à peu près tout et généralement assez bien - pourquoi devrait-il agir comme un palliatif là où d'autres systèmes échouent ?

La réalité est que les appareils tiers doivent se synchroniser avec Apple Health en utilisant HealthKit et Strava, si vous ne voulez pas réellement faire partie de la communauté Strava, cela ne devrait pas être la voie à suivre. C'est un intermédiaire que personne n'a demandé et il semble que Strava ne veuille plus être.

En fin de compte, Strava a changé la position de son service au cours des dernières années, voulant être le service pour lequel les gens paient et dont les abonnés tirent le meilleur parti.

La question est de savoir si Strava pense que les utilisateurs d'Apple pourraient se fidéliser à sa plate-forme, car elle est plus facile à utiliser comme point final, ou si cela verra simplement beaucoup d'utilisateurs fantômes abandonner Strava, car il ne fournit plus le service qu'ils souhaitent. .

Écrit par Chris Hall.