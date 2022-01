Que sont les collections Apple Fitness+ et comment fonctionnent-elles ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple lance le 10 janvier une fonctionnalité appelée Collections dans son application d'entraînement Fitness + , conçue pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les collections Apple Fitness+, y compris ce qu'elles sont et comment elles fonctionnent.

Les collections Apple Fitness+ sont des séries d'entraînements et de méditations organisées à partir de près de 2 000 entraînements dans la bibliothèque d'entraînements Fitness+ pour aider les utilisateurs à se motiver et à les garder sur la bonne voie pour atteindre l'objectif qu'ils visent.

La série de collections proposées comporte toutes un plan suggéré que les utilisateurs doivent suivre, les aidant à faire des choix d'entraînement intentionnels dans les jours ou semaines suivants.

Il y a six collections disponibles au choix, avec plus de chances d'être ajoutées au fil du temps. Ceux-ci inclus:

Défi de base de 30 jours

Améliorez votre posture avec le Pilates

Perfectionnez vos poses d'équilibre de yoga

Exécutez votre premier 5K

Renforcez votre dos, étirez vos hanches

Détendez-vous pour une meilleure heure de coucher

Les collections seront disponibles dans l'application Fitness+ à partir du 10 janvier. Chaque collection est différente et se compose d'une gamme d'entraînements et/ou de méditations afin d'atteindre un objectif particulier.

Par exemple, la collection « Perfect Your Yoga Balance Poses » compte huit séances au total et propose une progression de postures debout et d'équilibre des bras. Vous commencerez par des séances d'entraînement de 10 minutes et progresserez vers des séances plus longues, et vous pourrez répéter n'importe laquelle des pratiques ou toute la série pour continuer à améliorer votre équilibre.

Le Wind Down for a Better Bedtime compte 14 sessions, tandis que le 30 Day Core Challenge compte 30 sessions, de sorte que chaque collection est différente en fonction de l'objectif que vous choisissez.

Pour voir les collections, assurez-vous que vous exécutez la dernière version du logiciel le 10 janvier 2022.

Vous devrez ensuite ouvrir l'application Fitness sur votre iPhone ou iPad et appuyer sur l'onglet Fitness + en bas au milieu. Les collections apparaîtront dans leur propre section, comme les nouveaux entraînements, les nouvelles méditations et le temps de marcher.

