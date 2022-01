Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple Fitness+ est en concurrence avec Fiit et Peloton , mais lors de son lancement, il manquait quelques fonctionnalités . Une mise à jour est sur le point d'en faire une proposition plus excitante cependant.

À partir du 10 janvier 2022, Fitness+ ajoutera quelques nouvelles fonctionnalités, notamment Collections et Time to Run, tandis que les fonctionnalités Time to Walk et Artist Spotlight seront également étendues.

Les collections seront une série organisée d'entraînements et de méditations conçues pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs en proposant un plan suggéré à suivre au cours des jours ou des semaines suivantes, selon la collection choisie.

Il y aura six collections disponibles au lancement comprenant un défi de base de 30 jours, améliorez votre posture avec le Pilates, perfectionnez vos poses d'équilibre de yoga, exécutez vos premiers 5 km, renforcez votre dos, étirez vos hanches et détendez-vous pour un meilleur coucher.

Pendant ce temps, Time to Run est une extension de la série Time to Walk et est conçu pour aider les utilisateurs à devenir des coureurs meilleurs et plus cohérents. Il y aura trois épisodes au lancement, chaque épisode se concentrant sur un itinéraire de course populaire dans un lieu emblématique, associé à une liste de lecture organisée conçue pour correspondre à l'intensité, à l'emplacement et à l'entraînement de la course.

Les trois épisodes seront Londres, Brooklyn et Miami Beach. Un nouvel épisode de Time to Run sortira tous les lundis suivant le 10 janvier 2022. Vous aurez besoin d'une Apple Watch et d'une paire d' écouteurs Bluetooth .

Comme mentionné, la mise à jour Fitness + comprendra également une saison trois de la série Time to Walk, et il y aura également des projecteurs d'artistes supplémentaires, y compris de nouvelles séances d'entraînement avec de la musique d'Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira et les Beatles.

