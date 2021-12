Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a dévoilé les 15 meilleures applications et jeux sur lApp Store en 2021, ainsi que les plus populaires.

Les récompenses annuelles de lApp Store récompensent seulement 15 applications et jeux parmi les millions disponibles sur sa gamme toujours croissante dappareils. Toutes les applications publiées pour les plates-formes iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV et Mac au cours des 12 derniers mois ont été prises en considération, mais cela est réduit à la crème de la crème.

Il révèle également les applications les plus populaires de lannée dans plusieurs catégories, en fonction des téléchargements des utilisateurs.

Parmi ceux-ci, le plus téléchargé au Royaume-Uni était lapplication NHS, qui vous permet dafficher votre statut vaccinal - un véritable signe de lépoque dans laquelle nous vivons maintenant. Il a battu les applications iPhone toujours populaires, telles que WhatsApp, TikTok et YouTube.

Sans surprise cependant, des applications comme Microsoft Teams et Zoom dominaient toujours les tableaux de téléchargement dapplications iPad , beaucoup continuant à travailler à domicile plutôt que dassister à des réunions en face à face. Les services de livraison à domicile ont également augmenté.

Pour les App Store Awards, il y a cinq meilleures applications, cinq meilleurs jeux et cinq autres qui sont les meilleures applications basées sur une tendance qui, selon Apple , a dominé les téléchargements cette année.

Les meilleures applications sont :

Application iPhone de lannée : Toca Life World, de Toca Boca.

Toca Life World, de Toca Boca. Application iPad de lannée : LumaFusion, de LumaTouch.

LumaFusion, de LumaTouch. Application Mac de lannée : Craft, de Luki Labs Limited.

Craft, de Luki Labs Limited. Application Apple TV de lannée : DAZN, du groupe DAZN.

DAZN, du groupe DAZN. Application Apple Watch de lannée : Carrot Weather, de Grailr.

Les meilleurs jeux sont :

Jeu iPhone de lannée : League of Legends : Wild Rift, de Riot Games.

League of Legends : Wild Rift, de Riot Games. Jeu iPad de lannée : MARVEL Future Revolution, de Netmarble Corporation.

MARVEL Future Revolution, de Netmarble Corporation. Jeu Mac de lannée : Myst, de Cyan.

Myst, de Cyan. Jeu Apple TV de lannée : Space Marshals 3, de Pixelbite.

Space Marshals 3, de Pixelbite. Jeu darcade Apple de lannée : Fantasian, de Mistwalker.

La grande tendance dApple cette année est la "connexion", donc les cinq applications gagnantes ont été choisies car elles ont aidé à rassembler les gens "de manière significative".

Ils incluent lapplication de rencontres Bumble, le jeu multijoueur Among Us !, lapplication de créativité Canva, lapplication de restauration EatOkra et le réseau social Peanut.

Les 15 applications sont très différentes de la liste des applications les plus téléchargées en 2021, qui est encore fortement dominée par la vie hybride que nous vivons depuis mars 2020.

Application NHS

WhatsApp Messenger

TIC Tac

Instagram

YouTube : regardez, écoutez, diffusez

Équipes Microsoft

Snapchat

Facebook

Google Maps

Messager

NHS COVID-19

Uber Eats : livraison de repas

Réunions Cloud ZOOM

Amazone

Spotify Nouvelle musique et podcasts

Boutique : colis et suivi de commande

Gmail - E-mail par Google

Mon McDonalds Royaume-Uni

Netflix

Deliveroo : livraison de nourriture

Test de théorie de la conduite Kit 4 en 1

Kit de test théorique DVSA officiel

Les semaines des merveilles

Procréer la poche

Test CITB Op/Spec HS&E 2019

Forêt - Votre motivation de concentration

ToucherRetoucher

Application Squeezy NHS pour plancher pelvien

Facetune

Freya • Temporisateur de surtension

Météo Ciel Sombre

AutoSleep Suivi du sommeil sur la montre

Théorie de la conduite par James May

Test CITB MAP HS&E 2019

Audit de site Pro

Da Vinci Eye : Projecteur dart en réalité augmentée

Glucides et calories : régime et diabète

ChirpOmatic – Europe

Lapplication TeamTOMM

WiFi maintenant à distance

Parmi nous!

Roblox

Relooking de projet

Puzzle de tri de leau

Talons hauts!

Count Masters: Crowd Runner 3D

8 Ball Pool™

Tuiles magiques 3 : jeu de piano

Exécuter le raccourci

Surfeurs de métro

BitLife - Simulateur de vie

Rails de toit

Tableau de bord empilable

Call of Duty® : Mobile

But! Héros 2

Course de pont

Stationnement Jam 3D

Pokémon GO

Imprimante heureuse

Salon de manucure 3D

Minecraft

Football Manager 2021 Mobile

Monopole

La tête haute!

Bloons TD 6

Peste Inc.

La poursuite : édition ultime

Mon enfant Lebensborn

Tiret de géométrie

Point de basculement

Construction de poche

Compte à rebours - Lapplication officielle de lémission de télévision

Gagner pour mourir 2

Bloons TD 5

True SkateCluedo : lédition officielle

Le jeu de la vie 2

Grand Theft Auto San Andreas

Incredibox

Défendable

Réunions Cloud ZOOM

Équipes Microsoft

YouTube : regardez, écoutez, diffusez

Netflix

Disney+

Amazon Prime Vidéo

Google Chrome

BBC iPlayer

TIC Tac

Microsoft Word

ITV Hub : lecteur TV et rattrapage

Tous les 4 - Regardez en direct et à la demande

Amazone

Spotify Nouvelle musique et podcasts

Facebook

Messager

Gmail - E-mail par Google

Ciel aller

Google

Microsoft Powerpoint

Procréer

Bonnes Notes 5

Notabilité

Messagerie pour WhatsApp sur iPad

Test de théorie de la conduite Kit 4 en 1

Apprenez à votre monstre à lire

Appuyez sur le bouton Maths

Remise dorthographe

Kit de test théorique DVSA officiel

Vie de Toca : Hôpital

Affichage en duo

Calendrier de lAvent Jacquie Lawson

Toca Cuisine 2

Concepteur daffinité

Photo daffinité

Vie de Toca : Quartier

LumaFusion

La vie de Toca : les vacances

Blocs numériques : cache-cache

Blocs numériques : Carte amusante !

Parmi nous!

Roblox

Cas de téléphone bricolage

Relooking de projet

Tuiles magiques 3 : jeu de piano

Défi cheveux

Tuiles Hop - EDM Rush

Blob Runner 3D

DOP 2 : Supprimer une partie

Maître du chat !

Exécuter le raccourci

Simulateur denseignant

Surfeurs de métro

Course de pont

Ongles en acrylique!

io

Count Masters: Crowd Runner 3D

Sculpter des gens

Puzzle de tri de leau

Visite de Mario Kart

Minecraft

Monopole

Bloons TD 6

Football Manager 2021 Touch

Football Manager 2021 Mobile

Peste Inc.

La poursuite : édition ultime

Tiret de géométrie

Vallée des étoiles

Le jeu de la vie 2

Cinq nuits chez Freddy

Point de basculement

Cluedo : lédition officielle

Pat Patrouille : Baie de lAventure !

Mon enfant Lebensborn

Humain : Tomber à plat

LEGO® Jurassic World™

Terrariums

Nuit personnalisée ultime

RFS - Simulateur de vol réel



Course sonique

Mini autoroutes

Couper la corde remasterisé

Ville de skate

PAC-MAN Party Royale

NBA 2K21 Édition Arcade

Angry Birds rechargé

Bob léponge : Patty Pursuit

Lave chaude

Sasquatch sournois

Fruit Ninja Classique+

Rayman Mini

Fête de la chanson pop

Château de Crossy Road

Étrangers

Solitaire par MobilityWare +

QUEST-CE QUE LE GOLF ?

Les bagarres LEGO®

Corne de locéan 2

Explosion de la flèche