Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a retardé la sortie dune fonctionnalité très attendue qui permettra aux Américains de stocker numériquement leurs cartes didentité - telles que leur permis de conduire ou leur carte didentité dÉtat - dans lapplication Apple Wallet.

La société a discrètement mis à jour son site Web officiel iOS 15 , comme la remarqué MacRumors pour la première fois, pour dire que la fonctionnalité arrivera maintenant au début de 2022.

Annoncé pour la première fois lors de la WWDC 2021 , Apple sefforce doffrir la fonctionnalité à léchelle nationale. À lorigine, la société prévoyait de le lancer fin 2021. Apple a même déclaré que lArizona et la Géorgie seraient les premiers États à proposer cette fonctionnalité aux résidents. Le Connecticut, lIowa, le Kentucky, le Maryland, lOklahoma et lUtah prévoient également de le soutenir. Apparemment, certains points de contrôle de sécurité de la TSA dans les aéroports américains devraient accepter les identifiants numériques dans lapplication Wallet.

Pour ajouter votre permis de conduire ou votre identifiant dÉtat, vous ouvrez lapplication Wallet sur votre téléphone, appuyez sur le signe plus en haut et suivez les étapes à lécran. Vous devrez prendre une photo de votre visage et effectuer une série de mouvements de la tête lors de linstallation et à des fins de vérification.

Ensuite, lorsque vous souhaitez présenter vos identifiants aux agents de sécurité de la TSA ou à quiconque, il vous suffit dappuyer sur votre iPhone ou Apple Watch sur un lecteur didentité, puis de confirmer votre action avec Face ID ou Touch ID. Pas besoin de présenter votre carte physique. Vous naurez même pas besoin de remettre votre appareil.

Pour en savoir plus sur la fonctionnalité désormais retardée, consultez le guide de Pocket-lint :