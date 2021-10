Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une nouvelle fonctionnalité Apple Fitness+, Group Workouts, est désormais disponible avec prise en charge de SharePlay , vous permettant de participer à des séances dexercice avec jusquà 32 amis via FaceTime. Voici ce que vous devez savoir, y compris son fonctionnement afin que vous puissiez facilement démarrer vos propres appels dentraînement de groupe.

Lorsque Apple a déployé iOS 15.1, il a mis à jour lapplication FaceTime pour la rendre plus compétitive avec Zoom et dautres services dappel vidéo. Il a ajouté une nouvelle fonctionnalité, appelée SharePlay , qui transforme essentiellement FaceTime en un service de surveillance. Ainsi, lorsque vous êtes sur un appel FaceTime, vous pouvez apporter de la musique pour une expérience découte partagée, ou vous pouvez regarder des films et des émissions avec des amis en synchronisation tout en ayant des conversations en temps réel, ou vous pouvez partager votre écran.

SharePlay est conçu pour fonctionner avec de nombreuses applications tierces, ainsi quavec des applications Apple, telles que Fitness. La propre application de fitness dApple offre un accès à Fitness+ , une collection de cours de fitness interactifs de type Peloton pour un abonnement mensuel. Et, maintenant, il inclut des entraînements de groupe, de sorte que les abonnés Fitness+ sur un iPhone ou un iPad peuvent tirer parti de SharePlay pour commencer un entraînement de groupe ou une méditation avec jusquà 32 amis sur FaceTime. Cest vraiment facile à faire, en fait.

Votre appareil Apple doit exécuter la mise à jour logicielle la plus récente disponible pour son système dexploitation. Depuis octobre 2021, il sagit diOS 15.1 pour iPhone, diPadOS 15.1 pour iPad, de watchOS 8.1 pour Apple Watch et de tvOS 15.1 pour Apple TV. SharePlay et les entraînements en groupe nétaient pas disponibles avant iOS 15.1.

Pour commencer un entraînement de groupe avec des amis, vous devez dabord participer à un appel FaceTime avec eux sur un iPhone ou un iPad. Si vous souhaitez ajouter dautres personnes à votre appel FaceTime - que ce soit audio ou vidéo - faites glisser vers le haut, appuyez sur le bouton Ajouter une personne, puis appuyez sur le bouton Sonnerie pour les appeler.

Vous pouvez avoir jusquà 32 personnes sur un appel. Allez ici pour en savoir plus sur la façon de démarrer un appel FaceTime de groupe .

Une fois que vous êtes dans un appel FaceTime, accédez à lapplication Fitness, choisissez un entraînement Fitness+ ou une vidéo de méditation à suivre, et vous verrez vos amis et votre famille à lécran ainsi que vos propres mesures affichées. Apple promet que la session Fitness+ sélectionnée sera diffusée de manière complètement synchronisée pour chaque participant. Et lorsque quelquun prend de lavance (sur la barre de progression Burn Bar) ou ferme ses sonneries pendant une session, tous les correspondants recevront une alerte pour célébrer ensemble.

Remarque : SharePlay fonctionne à léchelle du système sur tous les appareils Apple, y compris Apple TV. Cela signifie que vous pouvez suivre votre entraînement sur grand écran tout en restant connecté avec vos amis via FaceTime sur leurs iPhones et iPads.

