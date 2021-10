Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de son événement Unleashed en octobre 2021, Apple a présenté un plan moins cher pour Apple Music.

Appelé " Apple Music Voice Plan ", le nouveau niveau est la moitié du prix dun abonnement individuel Apple Music - mais il donne toujours accès à lensemble du catalogue du service musical de 90 millions de chansons. Il y a bien sûr quelques mises en garde. Voici ce que vous devez savoir sur Apple Music Voice Plan et si cela vaut la peine dessayer.

En termes simples, avec Apple Music Voice Plan, vous pouvez accéder à tout Apple Music, mais vous ne pouvez le faire que par commande vocale. En dautres termes, vous devez jouer de la musique via un appareil compatible Siri, tel quun HomePod Mini, des AirPods ou un iPhone. Avec un abonnement Apple Music Voice Plan, vous pouvez demander à Siri de lire nimporte quoi dans la bibliothèque Apple Music, y compris des albums complets, des chansons individuelles et les listes de lecture dApple. Il ny a pas de limite sur le choix des chansons ou le nombre de sauts disponibles.

Avec un forfait vocal Apple Music, vous ne pouvez pas utiliser lapplication Apple Music pour contrôler manuellement votre expérience découte comme vous le pouvez avec un autre niveau dabonnement. Cest parce que lapplication Apple Music a une interface utilisateur très différente uniquement pour les utilisateurs du plan vocal. Il est supprimé pour afficher uniquement les suggestions de musique et votre historique découte récent. Il existe également une section spéciale pour vous aider à apprendre à interagir avec Apple Music via les commandes vocales Siri.

Donc, pour jouer la dernière chanson de Taylor Swift, plutôt que de plonger et dutiliser lapplication Apple Music sur votre téléphone, vous devez demander à Siri ("Hey Siri, joue [x] par Taylor Swift"). Si vous souhaitez vraiment utiliser lapplication Apple Music pour contrôler entièrement votre expérience découte, vous devriez plutôt souscrire un abonnement individuel ou familial.

Aux États-Unis, Apple Music Voice Plan coûte 4,99 $ par mois.

Apple Music coûte généralement 9,99 $ par mois pour les particuliers ou 14,99 $ par mois pour les familles. Un plan à prix réduit pour les étudiants est disponible à 4,99 $ par mois.

Oui, chaque client avec son propre identifiant Apple peut essayer un essai gratuit de 7 jours du forfait Apple Music Voice.

Le forfait vocal Apple Music est compatible avec tout appareil compatible Siri pouvant lire Apple Music. Il fonctionne avec liPhone, liPad, le Mac, lApple TV, le HomePod, les AirPod et le CarPlay. Les intégrations matérielles tierces, telles que Apple Music for Echo ou les téléviseurs intelligents Samsung, ne sont pas prises en charge.

Comme nous lavons dit plus haut, lApple Music Voice Plan donne un accès complet au catalogue Apple Music.

Vous pouvez demander à Siri de lire nimporte quelle chanson de la bibliothèque ou lune des listes de lecture ou des stations de radio disponibles. Apple étend même ses listes de lecture thématiques, vous pourrez donc demander à Siri de "jouer la liste de lecture du dîner" pour commencer immédiatement à diffuser des morceaux. Il existe des dizaines de milliers de listes de lecture - y compris des centaines de nouvelles listes de lecture dambiance et dactivité, des mix personnalisés et des stations de genre - que vous pouvez écouter avec le forfait Apple Music Voice.

Apple a déclaré que ses listes de lecture avaient été créées par des "experts en rédaction" et quelles étaient optimisées uniquement pour la voix. Essayez de demander à Siri de « jouer quelque chose de cool » ou de « jouer plus comme ça ». Vous pouvez même nommer des listes de lecture spécifiques, telles que New Music Daily, Rap Life, Todays Hits, Todays Country, A-List Pop, R&B Now, et plus encore.

Vous pouvez vous inscrire au forfait Apple Music Voice directement via lapplication Apple Music ou en demandant à Siri ("Hey Siri, démarre mon essai Apple Music Voice").

Apple a déclaré que le plan Apple Music Voice sera disponible plus tard en 2021.

Il est lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Autriche, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Inde, en Irlande, en Italie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Espagne et à Taïwan.

Le forfait Voice vous donne simplement accès au catalogue Apple Music à un prix inférieur à celui des forfaits Individuel ou Familial. Cest pour les auditeurs occasionnels qui veulent un moyen rapide et facile de faire jouer de la musique à Siri - sans avoir à jouer avec lapplication Apple Music ou à passer des heures à organiser des listes de lecture. Pour être clair, ce nest pas un frais pour que Siri joue de la musique. Si vous avez des morceaux depuis ou sur iTunes, vous pouvez toujours les lire avec lapplication Apple Music et les contrôler avec la voix, comme vous le pouviez auparavant.

Alors, ça vaut le coup dessayer ? Bien sûr, pourquoi pas? Si vous nêtes pas sûr de cela, jetez un coup dœil à lessai gratuit de 7 jours, et vous naurez plus rien à perdre.

Consultez le guide détaillé de Pocket-lint sur Apple Music pour en savoir plus sur le coût et le fonctionnement général du service de streaming musical de Cupertino.