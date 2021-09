Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a mis à jour aujourdhui la suite iWork , qui comprend Pages, Keynote et Numbers, avec une poignée de nouvelles fonctionnalités qui devraient être une aubaine pour la communauté du travail à distance, entre autres.

Principalement, lune des grandes nouveautés est la possibilité dafficher une vue en direct de la caméra du présentateur Keynote dans le coin supérieur de lécran, de la même manière que vous vous voyez lors dun appel FaceTime ou Zoom. Cela vise à favoriser lengagement lors dune présentation à distance avec un groupe de personnes qui, auparavant, ne voyaient que les diapositives prédéfinies et le son de votre voix.

Apple dit que vous pouvez «relooker» votre image vidéo avec une variable de fonctionnalités personnalisables, mais son utilité reste à déterminer. Dans tous les cas, la possibilité dajouter un flux vidéo en direct devrait être excellente pour la communauté universitaire.

En ce qui concerne Pages, Apple affirme que lapplication bénéficie dune expérience iOS plus optimisée, qui inclut lagrandissement naturel du texte et des images pour rendre la visualisation de documents en déplacement plus transparente que jamais.

Dans Numbers, Apple vante deux nouvelles fonctionnalités importantes, les tableaux croisés dynamiques et les graphiques en radar, que pour le premier, la société décrit comme quelque chose « les utilisateurs peuvent rapidement résumer, regrouper et réorganiser les données pour identifier et analyser les modèles et les tendances » - expliquant que « le Le tableau croisé dynamique résultant apparaît dans une mise en page claire qui permet à lutilisateur de lire et dobtenir facilement des informations ».

En ce qui concerne les graphiques en radar, Apple les décrit comme « un nouveau type de graphique qui facilite la comparaison visuelle de plusieurs variables avec des similitudes affichées sous forme de zones qui se chevauchent, permettant aux différences et aux valeurs aberrantes de se démarquer vraiment ».

La mise à jour est disponible pour lensemble de la suite aujourdhui, et vous pouvez lire lintégralité du communiqué de presse par vous-même ici.

