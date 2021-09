Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un juge américain a émis une injonction dans laffaire Epic vs Apple, ordonnant au géant de Cupertino dautoriser les développeurs dapplications à accepter des paiements alternatifs, autrement que par lintermédiaire d Apple lui-même.

Dans le cadre de laffaire Epic vs Apple, lordonnance indique quApple est "en permanence restreint et enjoint dinterdire aux développeurs dinclure dans leurs applications et leurs boutons de métadonnées, des liens externes ou dautres appels à laction qui dirigent les clients vers des mécanismes dachat". Fondamentalement, Apple ne peut plus obliger les développeurs à proposer uniquement des achats intégrés via le propre système monétaire dApple. Ils seront en mesure de contourner efficacement les frais payés à Apple par achat (généralement autour de 30%).

Cétait largument principal dans laffaire Epic, le studio Fortnite étant averti puis banni pour avoir offert des remises aux fans sils achetaient de la monnaie dans le jeu en dehors de lapplication iOS.

Le jugement entier peut être vu ici , tel que posté par The Verge . Cela pourrait également avoir un impact significatif sur Google, qui est également actuellement impliqué dans son propre procès avec Epic Games. Il sagit également doffrir des méthodes de paiement alternatives et des liens dans les applications.

Il est intéressant de noter que la décision révèle également que 70 % des revenus des magasins dapplications proviennent de jeux. Par conséquent, si ni Apple ni Google ne peuvent tirer autant davantages des achats intégrés, nous nous demandons sil y aura des changements significatifs dans la façon dont certaines applications seront introduites. futur.

Le temps nous le dira sur ce front. Pour linstant, cela pourrait être la première étape importante pour remettre Fortnite sur un iPhone et un iPad. Cependant, ne retenez pas votre souffle en attendant.