Comment ajouter un permis de conduire ou un identifiant dÉtat à Apple Wallet

(Pocket-lint) - Apple a récemment annoncé la possibilité dajouter un permis de conduire américain ou une carte didentité dÉtat à votre Apple Wallet virtuel.

Si vous avez besoin de savoir comment ajouter votre permis de conduire ou votre identifiant dÉtat à votre Apple Wallet, suivez-le.

Lajout dun permis de conduire à Apple Wallet est très similaire à lajout dune carte de crédit ou de débit, mais avec quelques mesures de sécurité supplémentaires. Pour commencer, appuyez simplement sur licône + dans le coin supérieur droit de lapplication Apple Wallet, puis sélectionnez loption permis de conduire ou ID détat .

Vous devrez ensuite prendre une photo numérisée claire du recto et du verso de votre licence avant dêtre invité à prendre un selfie à des fins de vérification de létat. Apple et les gouvernements des États locaux veulent sassurer que quelquun ne peut pas simplement prendre deux photos rapides de votre licence et commettre un vol didentité très rapide.

Pour empêcher davantage les imposteurs dajouter lidentification de quelquun dautre à leur portefeuille, il vous sera ensuite demandé de « effectuer une série de mouvements du visage et de la tête pendant le processus de configuration ».

Bien que nous nayons malheureusement pas encore pu tester le processus dajout dun permis de conduire à Apple Wallet ici, nous pouvons seulement imaginer que cela fonctionnera de la même manière que dautres systèmes dauthentification intégrés tels que Tinder, qui vous oblige à prendre une série de selfies avec des orientations spécifiques de la tête et des mains pour prouver que cest bien vous à lautre bout du fil.

Le système de vérification de Tinder, une procédure qui sera probablement similaire à la méthode de vérification didentité dÉtat requise pour ajouter votre permis de conduire à Apple Wallet.

Apple dit quaprès avoir soumis les scans didentité et les selfies appropriés, lÉtat émetteur vérifiera lidentité des utilisateurs et confirmera la légitimité de la demande de numérisation avant lapprobation, ce qui pourrait prendre jusquà quelques jours.

On ne sait pas encore exactement comment les services de police locaux vont gérer les permis de conduire Apple Wallet, alors en attendant, gardez votre carte physique dans votre portefeuille à tout moment. Cependant, lorsque vous voyagez dans certains aéroports, Apple espère que ce sera une autre histoire, car la société a déjà annoncé la prise en charge de la fonctionnalité par la TSA dans les aéroports de tous les États-Unis – bien que les aéroports qui le prennent spécifiquement en charge soient inconnus pour le moment.

Il semble que la réponse soit en fait oui.

Apple affirme que certains aéroports disposent déjà de lignes de sécurité dédiées avec des lecteurs spécialisés pouvant gérer un identifiant Apple Watch ou iPhone, et insiste fortement sur la sécurité de la méthode, insistant sur le fait que "les utilisateurs nont pas besoin de déverrouiller, montrer ou remettre leur appareil pour présenter leur pièce didentité".

Pour scanner votre pièce didentité dans un aéroport pour passer par la TSA, il vous suffit douvrir votre Apple Wallet, de sélectionner votre permis de conduire, puis dutiliser soit Face ID, Touch ID ou votre mot de passe pour authentifier la validité de lID.

À lheure actuelle, seuls huit États prennent actuellement en charge la fonctionnalité. Ces états sont :

Arizona

Connecticut

Géorgie

Iowa

Kentucky

Maryland

Oklahoma

Utah

Si vous souhaitez en savoir plus sur Apple Pay et, par association, Apple Wallet, lisez notre explication complète ici .