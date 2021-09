Comment utiliser les raccourcis iOS pour créer un lecteur RSS personnalisé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L application Raccourcis sur iOS est lun des outils les plus puissants mais négligés disponibles sur nimporte quel iPhone ou iPad aujourdhui. Cependant, ce nest pas parce quil est passé inaperçu par la grande majorité des utilisateurs que vous devez laisser passer ses puissantes capacités.

Les lecteurs RSS peuvent sembler être un écho du passé, mais ils peuvent toujours servir doutil puissant pour lire les gros titres sans avoir à faire face à tous les autres trucs que vous rencontreriez en parcourant les réseaux sociaux pour obtenir vos informations à la place.

Si vous souhaitez voir facilement les derniers titres de vos sources dactualités préférées en appuyant simplement sur une icône ou simplement avec une invocation rapide de Siri, suivez-nous.

Ouvrez l application Raccourcis sur votre iPhone ou iPad. Appuyez sur licône + en haut pour créer un nouveau raccourci . Dans la barre de recherche, recherchez et sélectionnez laction Choisir dans le menu.

Une fois que vous êtes à cette étape, vous recevrez par défaut deux lignes darticles - la quantité darticles que vous choisirez sera la quantité de flux dactualités à partir desquels vous allez vous approvisionner, donc si vous avez quatre sites Web préférés en tête, assurez-vous dajouter quatre éléments au total.

Après cela, assurez-vous de renommer tous les éléments aux noms des médias que vous utiliserez afin de pouvoir les identifier facilement lorsque le raccourci est opérationnel.

Ensuite, ajoutez laction URL sous chacun des éléments que nous avons ajoutés à létape précédente. Cette zone URL est lendroit où vous devrez coller les liens de flux RSS pour les sites Web daccompagnement. Si vous ne savez pas où trouver les informations RSS dun point de presse spécifique, Feedspot est un site Web simple à utiliser qui vous aide facilement à trouver le lien RSS dont vous aurez besoin pour faire fonctionner ce raccourci.

Maintenant, à la fin de votre raccourci, ajoutez laction Obtenir les éléments du flux RSS . Par défaut, il sera configuré pour tirer 10 titres de chaque point de vente, mais si vous souhaitez ajuster ce nombre, voici votre chance.

Pour suivre cela, ajoutez l action Filtrer les articles de Safari et (vraisemblablement) vous voudrez définir le paramètre Trier par sur Date de publication, puis loption Ordre sur Dernier en premier . Cela garantit que vous voyez dabord les actualités récentes et non les histoires de 2010.

Enfin, vous êtes prêt à mettre la touche finale maintenant.

Fermez ce raccourci en ajoutant l action Choisir dans la liste , puis terminez le tout avec un simple déclencheur Ouvrir les URL.

Et cest tout! Votre propre lecteur de flux RSS personnalisé sans aucune photo de bébé injustifiée ou publicité étrangement intrusive.

Si vous préférez ne pas vous embêter à le créer vous-même, mais plutôt ajouter ce raccourci directement sur votre iPhone ou iPad dun simple toucher, cliquez ici . Une fois sur votre appareil, vous pouvez facilement ajuster le modèle créé ci-dessus avec toutes vos préférences dactualités personnelles.

Les informations de tous nos flux RSS sur Pocket-lint sont disponibles ici.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

Pour lire un aperçu de ce quest exactement lapplication iOS Shortcuts et comment vous pouvez lutiliser pour encore plus de fonctionnalités, consultez notre explicatif en appuyant ici .