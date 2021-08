Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a acquis le service de streaming de musique classique Primephonic , lancé en 2018 en tant quoption dédiée aux anciens puristes de la musique du monde pour rechercher et organiser des listes de lecture dans une application spécifiquement adaptée au genre.

Aujourdhui, trois ans seulement après son lancement, Apple ferme le service le 7 septembre dans le cadre dun accord pour un montant non divulgué. Cependant, la société de Cupertino prévoit de relancer lapplication lannée prochaine avec la même interface à laquelle sa base dutilisateurs généralement plus âgée sest probablement déjà habituée.

Dans un article de blog sur le site Web de Primephonic , la société écrit

Nous travaillons sur une nouvelle expérience musicale classique incroyable dApple pour le début de lannée prochaine, mais malheureusement, le service Primephonic sera mis hors ligne à partir du 7 septembre. Vous pouvez continuer à lutiliser gratuitement jusque-là.

Veuillez vérifier votre courrier électronique pour plus de détails sur votre essai gratuit de 6 mois sur Apple Music, votre remboursement et plus encore.