Vous pouvez désormais ajouter votre NHS COVID Pass à Apple Wallet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lapplication NHS a été mise à jour sur les appareils Apple afin que ceux en Angleterre puissent désormais ajouter votre NHS COVID Pass à Apple Wallet. Les soi-disant « passeports vaccins » se sont révélés controversés, mais il semble quils soient là pour rester.

Le gouvernement nest pas en mesure dempêcher les entreprises de demander un laissez-passer pour accéder à leurs locaux, il semble donc que cela facilite lutilisation du laissez-passer.

La mise à jour de lapplication nest pas en fait une toute nouvelle version de lapplication dans lApp Store dApple, mais certaines des pages internes de lapplication ont été mises à jour à la place.

Comme pour le code QR dans lapplication NHS elle-même et la version PDF que vous pouvez obtenir, le pass a une durée de conservation dun mois, après quoi vous devrez le renouveler dans lapplication NHS.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

Notez que le laissez-passer réside dans lapplication NHS principale plutôt que dans lapplication NHS COVID-19 permettant la notification dexposition (qui utilise la technologie de recherche des contacts dApple et de Google ). Si vous navez pas encore accès à un NHS COVID Pass, vous aurez besoin dune double vaccination pour commencer. Ensuite, vous devez vous assurer que lapplication NHS est configurée pour vous.

Essentiellement, vous devez prouver qui vous êtes avec une vidéo et fournir votre numéro NHS. Ensuite, vos dossiers de santé seront synchronisés et votre statut vaccinal mis à jour sil sest écoulé plus de cinq jours après votre deuxième dose (il peut apparaître plus tôt).

Il y a également un changement dans le libellé de la façon dont la version nationale du NHS Covid Pass est présentée dans lapplication - il est désormais dit "vous devrez peut-être montrer votre NHS COVID Pass aux endroits qui ont choisi dutiliser le service".