Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a supprimé plusieurs appareils de sa liste de compatibilité Apple Music Spatial Audio avec Dolby Atmos.

LiPhone XR, liPad mini 5, liPad Air 3 et les iPads de 6e à 8e génération ne sont plus répertoriés comme pouvant lire Spatial Audio avec Dolby Atmos via leurs haut-parleurs intégrés.

Cela signifie que vous ne pouvez le faire que si vous possédez un iPhone XS ou supérieur (pas un iPhone SE), un iPad Pro 12,9 pouces 3e génération ou version ultérieure, un iPad Pro 11 pouces ou un iPad Air 4e génération.

Pourquoi les autres figuraient-ils sur la liste à lorigine, nous ne le savons pas. Cependant, si vous possédez lun de ces appareils, vous ne manquerez pas grand-chose de toute façon.

Les mixages Dolby Atmos sont conçus pour les configurations multicanaux ou, sil ny en a pas, des écouteurs qui permettent de virtualiser lexpérience, comme les AirPods, les AirPods Pro, les AirPods Max dApple et certains écouteurs Beats. Il nest pas conçu pour être mieux joué à travers de minuscules haut-parleurs stéréo.

Vous obtiendrez peut-être une légère amélioration des performances sur les appareils pris en charge, mais ce sera si mineur que vous pourrez aussi bien jouer un mixage stéréo standard.

Assez drôle, alors que les pages de support dApple ont supprimé certains anciens appareils de marque propre, il a ajouté Android - avec audio sans perte et spatial avec Dolby Atmos désormais disponible sur le système dexploitation rival .