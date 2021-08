Apple Music en vaut-il la peine ? Le service de streaming dApple exploré

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le streaming de musique ne fait plus partie du mobilier maintenant - nous sommes tous tellement habitués à pouvoir sauter sur notre téléphone et mettre des morceaux que nous prenons cela pour acquis.

Cela dit, il peut être plus difficile que jamais de savoir quel service de streaming est la meilleure option pour vous. Après tout, il y en a maintenant tellement sur le marché. Si vous êtes un utilisateur diPhone, Apple Music est un peu une évidence - découvrez ce qui rend le service si impressionnant, ici. Avant de le faire, cependant, ne dormez pas sur le fait que vous pouvez maintenant obtenir un essai de trois mois absolument gratuit !

Apple Music - Essai gratuit de trois mois Apple Music propose une excellente version dessai de trois mois pour vous permettre dexplorer réellement sa bibliothèque et ses fonctionnalités sans avoir à payer. Voir l'offre

Qualité audio incroyable

Apple a récemment relevé le jeu en annonçant non seulement quApple Music obtiendrait un son sans perte, mais également que la nouvelle qualité serait sans frais supplémentaires pour ses abonnés.

Cela signifie que si vous écoutez sur une paire découteurs de haute qualité, vous allez entendre des parties de vos morceaux préférés que vous ne pouviez pas sélectionner auparavant et remarquerez des détails qui auraient auparavant été difficiles à discerner. Il y a beaucoup de battage médiatique derrière laudio sans perte, pour une bonne raison - cest une mise à niveau assez importante lorsque vous y avez accès.

Le fait quApple Music vous le donne en standard est un avantage considérable par rapport à certains de ses concurrents, dont beaucoup facturent un supplément pour le privilège.

Lécosystème Apple

Soyons clairs - si vous êtes un utilisateur de téléphone Android, Apple Music est toujours une très bonne option, avec exactement la même bibliothèque incroyable et des prix superbes.

Si vous êtes tout à fait dans lécosystème de produits dApple, cela devient vraiment quelque chose dencore plus spécial. Passer dun iPhone, dun Mac, dune Apple Watch ou dun iPad est déjà fluide et impressionnant, mais lorsque votre musique vous accompagne à chaque étape, elle saméliore encore. Télécharger vos chansons sur une Apple Watch pour pouvoir les utiliser, ou appuyer sur votre iPhone sur un HomePod mini pour transférer la lecture sur votre haut-parleur - il existe de nombreuses façons pour que cela fonctionne à merveille.

Une immense bibliothèque

Bien sûr, une partie de ce qui rend Apple Music si génial est un peu plus évident - lénorme bibliothèque de chansons, dartistes, dalbums et de listes de lecture à laquelle elle doit faire appel, avec plus de 75 millions de chansons en tout et plus encore ajoutées tout le temps.

Cela signifie que vous êtes presque certain dy trouver vos artistes préférés avec des discographies complètes, mais aussi quil est très facile de découvrir de nouveaux talents et des joyaux cachés. Ceci est rendu encore plus agréable en tant que processus par les brillantes stations de radio Apple, dont la superbe Music 1, qui vous fera vibrer tout au long de votre journée de travail.

Grande valeur

Bien sûr, une grande partie du jugement lorsquil sagit de choisir un service dabonnement consiste à déterminer ce qui représente la meilleure valeur pour vous.

Apple a très bien réussi sur ce front aussi, heureusement. Tout dabord, vous pouvez obtenir un essai entièrement gratuit de trois mois pour lessayer pendant une période suffisamment longue afin de déterminer si cela vous convient.

Une fois cela fait, cependant, la tarification est agréable et facile. Un plan individuel coûte 9,99 £ ou 9,99 $ par mois , tandis quun plan familial, qui couvre jusquà six personnes, coûte 14,99 £ ou 14,99 $ par mois. Enfin, les étudiants peuvent obtenir un plan solo pour seulement 4,99 £ ou 4,99 $. Cest un excellent rapport qualité-prix, mais le fait de pouvoir le regrouper dans un abonnement Apple One pour accéder à Apple News, Apple TV + et plus encore le rend encore plus attrayant.