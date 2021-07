Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a longtemps expérimenté le crédit et essayé différentes méthodes pour que les utilisateurs paient des choses. Plus récemment, il a offert la carte Apple. Il permet également aux utilisateurs dacheter des appareils Apple avec des paiements mensuels sans intérêt avec leur carte Apple. Désormais, même si vous ne vous êtes pas inscrit à lApple Card, vous pourrez peut-être "acheter maintenant, payer plus tard" sur longlet Apple.

Selon Bloomberg , Apple sassocie à Goldman Sachs pour offrir une expérience de type Affirm ou Klarna sur chaque transaction Apple Pay - aucune carte Apple nest requise. Ainsi, au lieu de payer lintégralité du prix dachat davance, vous pourrez peut-être payer en plusieurs fois. Tout cela sera intégré à Apple Pay, et donc à des centaines de millions dappareils Apple dans le monde.

Vous paierez en quatre versements sans intérêt sur deux semaines si vous choisissez "Apple Pay in 4", selon le rapport, ou vous pouvez payer des intérêts sur plusieurs mois si vous choisissez "Apple Pay Monthly Versements". Il ny a pas de vérification de crédit, et certains plans nauront même pas de frais de retard.On ne sait pas combien dintérêts Apple pourrait facturer, et encore moins quand la société lancera le service.

Bien que vous puissiez plisser le nez à lidée dêtre endetté, en particulier envers Apple, la possibilité dacheter des biens selon un plan de paiement sera probablement une fonctionnalité très appréciée des personnes du monde entier qui vivent de chèque de paie en chèque de paie et trouvent cela difficile. pour avaler le coût initial des choses, quil sagisse dappareils Apple ou même de quelque chose comme une tondeuse à gazon chez Home Depot.

De nombreux consommateurs souhaitent des options de paiement plus flexibles, et Apple en est apparemment bien conscient.

