Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a récemment introduit un nouveau service dabonnement iCloud+ qui inclut une fonctionnalité de typeVPN appelée Private Relay. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Nimporte quel jour, vous pouvez utiliser une variété de réseaux pour naviguer sur le Web, quil sagisse dInternet dans votre propre maison ou du Wi-Fi public lorsque vous êtes en déplacement. Dans les coulisses, les fournisseurs de réseau et les sites Web peuvent combiner votre identité et votre historique de navigation pour créer des profils détaillés à votre sujet. Désormais, pour vous aider à protéger votre identité et votre confidentialité en ligne (en particulier via le navigateur Safari), Apple propose Private Relay via iCloud+.

Private Relay vous permet de parcourir Safari dune manière décrite par Apple comme "une manière encore plus sécurisée et privée". Il garantit que le trafic quittant votre appareil est crypté - afin que personne ne puisse lintercepter et le lire - et il transmet toutes vos demandes via deux relais Internet distincts. Cest assez geek, mais le résultat final est que personne, y compris Apple, ne peut voir qui vous êtes ou quels sites vous visitez. Il le fait sans affecter les performances.

En dautres termes, Private relay sera le réseau privé virtuel intégré à Safari.

Le fait est quApple a fait très attention à ne pas appeler Private Relay un VPN. Cest parce quil nest pas aussi riche en fonctionnalités quun VPN typique. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser Private Relay pour effectuer un saut géographique et regarder Netflix Canada aux États-Unis. Cependant, il peut crypter toutes vos connexions, y compris toutes les connexions héritées nutilisant pas HTTPS, pour masquer votre véritable adresse IP. Cela empêche également quiconque, même Apple, de savoir qui vous êtes et où vous vous connectez sur le Web.

Private Relay vous permet de choisir lemplacement de votre adresse IP. Vous pouvez choisir votre « adresse IP générale » (afin que les sites Web puissent toujours vous fournir des données de localisation), ou vous pouvez choisir une adresse IP quelque part dans votre pays et votre fuseau horaire (pour plus danonymat, mais un contenu en ligne moins personnalisé). Cela signifie que Private Relays utilise toujours votre emplacement géographique existant approximatif, vous ne pouvez donc pas géo-sauter et lutiliser pour dautres activités VPN telles que la diffusion de contenu Netflix depuis un autre pays.

Cependant, Private Relay est en réalité plus sécurisé quun VPN traditionnel. Apple masque les informations de votre adresse IP didentification, puis les envoie à un deuxième serveur pour attribuer une adresse IP temporaire, ce qui signifie que vos informations sont masquées deux fois et ni Apple, la société de relais tierce quelle utilise, ni le site Web que vous visitez ne peuvent vous suivre.

Pour commencer, il ne sera pas disponible dans certains pays en raison de "limitations réglementaires". Depuis juillet 2021, ces pays comprennent la Chine, la Biélorussie, la Colombie, lÉgypte, le Kazakhstan, lArabie saoudite, lAfrique du Sud, le Turkménistan et lOuganda. De plus, Private Relay ne fonctionne quavec Safari, ce qui le rend beaucoup plus limité que les autres services VPN, car vous ne pouvez lutiliser dans aucun navigateur ou application.

Vous avez besoin dun appareil Apple exécutant iOS 15, iPadOS 15 ou macOS Monterey. Vous devez également souscrire à un plan iCloud. Une fois que vous avez tout cela, vous pouvez activer Private Relay.

Allez dans Paramètres > Identifiant Apple > iCloud > Relais privé Activer le relais privé

Allez dans Préférences Système > Identifiant Apple > iCloud Cochez la case Relais privé.

Private Relay est inclus en tant que module complémentaire gratuit pour les abonnés iCloud+.

Avec iCloud+, vous avez accès aux fonctionnalités de base diCloud - telles que Photos, Sauvegarde et iCloud Drive - ainsi quà des fonctionnalités premium, telles que Private Relay.

Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles pour tous les abonnés iCloud, et tous les forfaits iCloud+ peuvent être partagés avec des personnes du même groupe de partage familial. Apple ne modifie pas non plus les prix diCloud, ce qui vous fait vous demander pourquoi la société a proposé un nouveau nom "iCloud +" sil coûte le même prix quiCloud et ajoute simplement de nouvelles fonctionnalités pour tout le monde.

Vous pouvez en savoir plus sur iCloud+ dans notre guide séparé :

Eh bien, les abonnés iCloud seront mis à niveau vers iCloud+ à lautomne 2021 lorsque iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey seront disponibles. Lorsque cela se produit, vous pouvez utiliser Private Relay