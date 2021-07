Comment annuler Apple TV+ ou dautres abonnements Apple

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous faites partie des nombreuses personnes qui ont bénéficié dun abonnement gratuit à Apple TV+ lorsque vous avez acheté un appareil Apple, vous vous demandez maintenant comment annuler cet abonnement.

Lapproche sera différente selon lappareil que vous possédez, mais nous sommes là pour vous guider à travers toutes les options.

Tout dabord, il convient de noter que vous ne pouvez pas annuler les abonnements via votre compte Apple dans un navigateur via iCloud - ils se trouvent dans les applications spécifiques auxquelles ils se rapportent.

Si vous souhaitez annuler Apple TV+, vous pouvez le trouver sur tv.apple.com . Si vous êtes connecté, cliquez simplement sur licône du compte en haut à droite, sélectionnez les paramètres et faites défiler jusquen bas de la page où vous verrez votre abonnement.

Vous pouvez le faire sur nimporte quel appareil doté dun navigateur, vous pouvez donc le faire sur PC, Mac, téléphones Android et tout le reste. Il en va de même pour Apple Music via music.apple.com et pour de nombreuses personnes, ce sera loption la plus simple et la plus facile si vous cherchez simplement à annuler ces abonnements.

Pour ceux qui utilisent un iPhone ou un iPad, les choses sont mieux organisées et vous pouvez accéder à vos abonnements de différentes manières.

Dans ce cas, vous pouvez vous désinscrire via lApp Store ou dans lapplication Apple TV+. Les deux sont identiques, car cela se trouve dans les paramètres de votre compte.

Ouvrez simplement lune ou lautre des applications, appuyez sur licône du compte en haut à droite, puis gérez les abonnements. Vous verrez ce pour quoi vous payez, vous pouvez donc cliquer dessus et annuler.

Sur Mac, vous disposez dun certain nombre doptions car vous avez à nouveau de nombreux itinéraires vers votre compte Apple, puis les abonnements dont vous disposez. Vous pouvez simplement utiliser les options du navigateur ci-dessus, si vous le souhaitez.

Apple vous dirigera généralement vers Apple Music, une gueule de bois de lépoque où iTunes était tout (en effet, à partir des propres pages daide dApple, il y a un lien qui tentera douvrir Music pour le faire), mais vous pouvez également accéder à vos abonnements dans lapplication Magasin. Il sagit du même volet de paramètres que si vous accédez à votre compte Apple ID via les Préférences Système - il est donc plus facile daccéder directement à lApp Store.

Ouvrez lApp Store et appuyez sur votre icône en bas à gauche, puis "afficher les informations" en haut de la page suivante. Faites défiler jusquà Gérer et vous verrez Abonnements - où vous pouvez cliquer pour annuler tout ce que vous souhaitez annuler.

La méthode la plus simple consiste à utiliser la méthode du navigateur comme détaillé ci-dessus, sinon, Apple vous dirigera vers vos abonnements de compte dans lapplication Musique (anciennement iTunes).

Si cela est installé, alors très bien, mais sinon, vous ne voulez pas linstaller juste pour supprimer un abonnement, puis désinstaller à nouveau lapplication, utilisez donc la méthode du navigateur.

Écrit par Chris Hall.