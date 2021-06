Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de la WWDC 2021 , Apple a présenté une nouvelle fonctionnalité pour le Mac. Eh bien, techniquement, cest aussi pour liPad, mais il sera activé avec la mise à jour du logiciel macOS Monterey. Appelé Universal Control, il vous permettra de contrôler plusieurs appareils Apple, tels quun iMac, un MacBook et un iPad, le tout avec le même clavier et la même souris. Voici ce que vous devez savoir.

Apple met à jour son système de continuité avec Universal Control. Il vous permet de travailler avec une seule souris et un seul clavier et de vous déplacer entre Mac et iPad pour une expérience transparente, aucune configuration requise. Vous pouvez faire glisser et déposer du contenu entre les appareils, votre souris se déplaçant sur tous leurs écrans comme sils étaient attachés.

Universal Control sera disponible lorsque macOS Monterey et iPadOS 15 seront déployés auprès des consommateurs à lautomne 2021. Actuellement, les versions bêta des développeurs de ces mises à jour logicielles sont disponibles pour les tests, et les versions bêta publiques devraient arriver cet été. Cependant, nous vous recommandons dattendre que macOS Monterey et iPadOS 15 soient officiellement déployés plus tard cette année avant dutiliser le contrôle universel sur tous vos appareils Apple, juste pour vous assurer quils sont exempts de bogues ou de problèmes.

Étant donné que Universal Control nest pas encore officiellement disponible (bien que vous puissiez le tester dans la version bêta du développeur de Monterey), tout ce qui est décrit ci-dessous est susceptible de changer.

Apple a présenté Universal Control lors de la WWDC 2021. Apple SVP of Software Engineering Craig Federighi a montré comment utiliser Universal Control pour mettre la touche finale à une illustration Procreate sur son iPad, puis passer à une présentation sur son MacBook. Il na fait que poser son iPad à côté de son Mac. Sans aucune autre configuration, Federighi a touché le trackpad de son MacBook et a déplacé le curseur vers son iPad, puis liPad la reconnu automatiquement. Soigné!

Bien quApple ait déclaré quaucune configuration nest requise, vos appareils Apple devront vraisemblablement être enregistrés sous le même identifiant Apple et fonctionner sur le même réseau. Nous supposons également que la possibilité de désactiver le contrôle universel sera également enterrée sous vos paramètres de continuité. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.

Lors de la présentation de Federighi, le curseur de son MacBook a complètement sauté de son ordinateur portable à lécran de liPad. Il pourrait alors utiliser le curseur pour contrôler la tablette.

Il a également fait une démonstration en déplaçant le curseur davant en arrière sans effort entre les deux appareils. Encore une fois, en utilisant uniquement le trackpad de son MacBook, il a cliqué et fermé un document Procreate sur son iPad et a cliqué pour revenir à lécran daccueil de son iPad. Il a même glissé entre les pages dapplications. Federighi pouvait également contrôler son iPad avec le clavier intégré du MacBook. Il a ouvert Spotlight, puis a tapé Notes pour ouvrir cette application. Il a ensuite utilisé longlet Commande pour revenir à Procreate.

Enfin, Federighi a montré comment il pouvait faire glisser et déposer des fichiers entre les appareils. Il a pris un dessin dans Procreate sur son Pad et est tombé dans une keynote sur son Mac.

Lun des aspects les plus intéressants dUniversal Control est que vous pouvez lutiliser avec plusieurs Mac et iPad, pas seulement deux. Lors de la présentation de Federighi, il a montré comment Universal Control peut fonctionner simultanément sur un iMac, un MacBook et un iPad. À laide du clavier et du trackpad du MacBook, il contrôlait son iMac à proximité. Il est également passé à lutilisation du clavier et de la souris de liMac. Avec ceux-ci, il a fait glisser une image texte dans Procreate sur son iPad sur les trois appareils vers Final Cut sur son iMac.

