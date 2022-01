Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de la WWDC 2021 l'été dernier, Apple a présenté en avant-première une nouvelle fonctionnalité pour Mac et iPad appelée Universal Control. Les développeurs testent actuellement la fonctionnalité , qui vous permettra de contrôler de manière transparente plusieurs appareils Apple - y compris un iMac, un MacBook et un iPad - tous avec le même clavier et la même souris.

Universal Control sera disponible au public via les prochaines mises à jour logicielles pour iPadOS et macOS Monterey. Le tout avant de H vous devez savoir à ce sujet.

Apple met à jour son système de continuité avec Universal Control. Il vous permet de travailler avec une seule souris et un seul clavier et de passer du Mac à l'iPad pour une expérience fluide, aucune configuration requise. Vous pouvez faire glisser et déposer du contenu entre les appareils, votre souris se déplaçant sur tous leurs écrans comme s'ils étaient connectés.

La fonctionnalité tant attendue est désormais disponible en test via les bêtas iPadOS 15.4 et macOS Monterey 12.3 pour les développeurs uniquement .

Apple avait initialement prévu de publier Universal Control l'automne dernier, mais il a raté cette fenêtre de publication. Il est maintenant attendu ce printemps , et le fait qu'il soit disponible en version bêta est une bonne indication qu'il pourrait en fait sortir bientôt - peut-être avec la sortie officielle d'iPadOS 15.4 et de macOS Monterey 12.3 pour le public.

Si vous installez les bêtas iPadOS 15.4 et macOS Monterey 12.3, vous verrez trois options pour Universal Control étiquetées avec des balises bêta.

Comme Universal Control n'est pas officiellement disponible, tout ce qui est décrit ci-dessous est sujet à changement.

Apple a présenté Universal Control lors de la WWDC 2021. Apple SVP of Software Engineering Craig Federighi a montré comment il pouvait utiliser Universal Control pour mettre la touche finale à une illustration Procreate sur son iPad, puis passer à une présentation sur son MacBook. Tout ce qu'il a fait, c'est poser son iPad à côté de son Mac. Sans aucune autre configuration, Federighi a touché le trackpad de son MacBook et a déplacé le curseur vers son iPad, puis l'iPad l'a automatiquement reconnu. Soigné!

Bien qu'Apple ait déclaré qu'aucune configuration n'est requise, vos appareils Apple devront probablement être enregistrés sur le même identifiant Apple et fonctionner sur le même réseau. Nous supposons également que la possibilité de désactiver Universal Control sera également enterrée sous vos paramètres de continuité. Nous vous informerons au fur et à mesure que nous en saurons plus.

Lors de la présentation de Federighi, le curseur de son MacBook est complètement passé de son ordinateur portable à l'écran de l'iPad. Il pourrait alors utiliser le curseur pour contrôler la tablette.

Il a également fait une démonstration en déplaçant le curseur d'avant en arrière sans effort entre les deux appareils. Encore une fois, en utilisant uniquement son trackpad MacBook, il a cliqué et fermé un document Procreate sur son iPad et l'a feuilleté pour revenir à l'écran d'accueil de son iPad. Il a même glissé entre les pages d'applications. Federighi pourrait également contrôler son iPad avec le clavier intégré du MacBook. Il a ouvert Spotlight, puis a tapé Notes pour ouvrir cette application. Il a ensuite utilisé l'onglet Commande pour revenir à Procreate.

Enfin, Federighi a montré comment il pouvait faire glisser et déposer des fichiers entre les appareils. Il a pris un dessin dans Procreate sur son Pad et est tombé dans une note d'ouverture sur son Mac.

L'une des parties les plus intéressantes d'Universal Control est que vous pouvez l'utiliser avec plusieurs Mac et iPad - pas seulement deux. Lors de la présentation de Federighi, il a montré comment Universal Control peut fonctionner simultanément sur un iMac, un MacBook et un iPad. À l'aide du clavier et du trackpad du MacBook, il a contrôlé son iMac à proximité. Il est également passé à l'utilisation du clavier et de la souris de l'iMac. Avec ceux-ci, il a fait glisser une image de texte dans Procreate sur son iPad sur les trois appareils vers Final Cut sur son iMac.

Lorsque Universal Control sera disponible, il fonctionnera sur tout Mac capable d'exécuter macOS Monterey et tout iPad capable d'exécuter iPadOS 15.4.

Pour savoir si vos appareils seront éligibles, consultez nos guides :

Pocket- Lint a des résumés de fonctionnalités sur macOS Monterey et iPadOS 15. Apple a également un communiqué de presse détaillant Universal Control ici.

