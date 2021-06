Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de la WWDC 2021, Apple a annoncé quelques améliorations à Apple ID et iCloud. Lune de ces améliorations, Account Recovery, vous permet de revenir à votre compte si jamais vous oubliez votre mot de passe ou si vous êtes bloqué. Apple promet quil est sécurisé, facile à configurer et rapide à utiliser.

Voici ce que vous devez savoir.

La récupération de compte est une nouvelle fonctionnalité pour votre compte Apple ID. Avec lui, vous aurez désormais la possibilité dajouter des personnes en qui vous avez confiance, comme votre famille et vos amis, à une liste de « Contacts de récupération ». Ils nauront jamais accès à votre compte. Mais, si jamais vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez les appeler pour obtenir un "code de récupération", que vous entreriez ensuite dans votre appareil pour accéder à votre compte.

La récupération de compte et la possibilité de configurer des contacts de récupération seront disponibles lorsque iOS 15 , iPadOS 15 et macOS Monterey seront déployés auprès des consommateurs à lautomne 2021. Actuellement, les versions bêta des développeurs de ces mises à jour logicielles sont disponibles pour les tests et les versions bêta publiques sont définies. arriver cet été. Cependant, vous voudrez probablement attendre quils soient officiellement déployés plus tard cette année, pour vous assurer quils sont exempts de bogues et de problèmes majeurs avant de commencer à utiliser Account Recovery.

Étant donné que la récupération de compte nest pas encore disponible pour les consommateurs (bien que vous puissiez le tester dans la version bêta du développeur iOS 15), tout ce qui suit est susceptible de changer.

Avant de configurer la récupération de compte, assurez-vous que tous vos appareils Apple sont enregistrés avec votre identifiant Apple et exécutent la dernière version diOS, iPadOS et macOS.

Les personnes que vous choisissez comme contact de récupération doivent avoir plus de 13 ans et avoir un appareil Apple.

Aller aux paramètres. Cliquez sur votre identifiant Apple La première option sur lécran Paramètres. Sélectionnez Mot de passe et sécurité. Accédez à loption Récupération de compte et sélectionnez-la. Sélectionnez Ajouter un contact de récupération. Déverrouillez cette option en utilisant Face ID. Ou, déverrouillez-le en utilisant votre option de déverrouillage par défaut. Saisissez le mot de passe de votre identifiant Apple. Suivez les instructions à lécran.

Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Vraisemblablement, ils devront consentir et accepter linvitation de leur appareil Apple afin dêtre votre contact de récupération officiel. À un moment donné, vous devrez fournir un code dapprobation à votre contact de récupération par téléphone ou en personne pour aider à vérifier son identité.

Une fois vos contacts de récupération configurés, à tout moment lorsque vous devez accéder à votre compte Apple ID - disons que vous avez oublié votre mot de passe ou que vous êtes bloqué - vous devrez appeler votre personne de confiance et demander un code de récupération à eux. Apple na pas encore expliqué comment ils pourront trouver et vous fournir ce code. Nous supposons que vous devez déclencher quelque chose à partir de la section Récupération de compte de votre application Paramètres, mais ce nest pas tout à fait clair.

Nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus.

Lorsque votre contact de récupération vous fournit le code de récupération, Apple vous dit alors de "suivre les instructions à lécran pour récupérer laccès". Encore une fois, il nest pas tout à fait clair comment votre appareil saura que vous êtes prêt à entrer un code, à moins que vous ne layez déclenché dune manière ou dune autre. Pocket-lint na pas encore pu arriver ici, car la fonctionnalité est actuellement en version bêta.

Nous aussi! Pocket-lint prévoit de mettre à jour ce guide dès que nous aurons les dernières informations sur le fonctionnement de la récupération de compte.

Écrit par Maggie Tillman.