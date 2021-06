Quest-ce quApple Live Text et comment cela fonctionne-t-il sur vos photos ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de la WWDC 2021 , Apple a présenté une nouvelle façon de tirer parti du texte dans les photos, quil sagisse de photos de lieux que vous avez visités ou de vos notes manuscrites. La fonctionnalité sappelle Live Text. Il sapplique à lensemble du système et fonctionne sur tous vos appareils Apple. Voici ce que vous devez savoir.

Live Text utilise lintelligence de lappareil et des réseaux de neurones profonds pour déverrouiller les informations ou le texte capturés dans vos photographies. Lidée est que vous pouvez copier des notes à partir dune image dun tableau blanc de votre réunion, ou appeler un numéro dun menu de restaurant que vous avez pris en photo la semaine dernière. Il existe plusieurs cas dutilisation où Live Text peut vous aider à trouver rapidement ce que vous recherchez et à en découvrir davantage dans vos photos.

Apple a présenté Live Text à la WWDC 2021 et a donné quelques exemples dutilisation de cette fonctionnalité dans votre vie quotidienne, tels que :

Apple a donné lexemple des notes sur un tableau blanc - vous pouvez simplement sortir votre iPhone, prendre une photo du tableau blanc et un indicateur apparaîtra dans le coin inférieur droit. Lorsque vous appuyez dessus, le texte est mis en surbrillance et vous pouvez utiliser des gestes de sélection de texte normaux pour le copier. À partir de là, vous pouvez basculer vers votre application Notes ou votre application Mail et coller le texte à enregistrer pour plus tard ou à partager avec dautres. Pratique, non ?

Live Text fonctionne sur les photos que vous prenez sur le moment et celles de votre bibliothèque. Apple a utilisé lexemple dune photo dun ami dans un restaurant avec des mots visibles en arrière-plan sur un bâtiment. Avec Live Text, vous pouvez facilement sélectionner ce texte, puis sélectionner Rechercher parmi les options disponibles qui saffichent pour en savoir plus, y compris quel restaurant est représenté, ce quil sert et connaître son emplacement.

Supposons maintenant que vous receviez une photo dun ami dans lapplication Messages. Live Text fonctionnera également sur ces images. En utilisant un autre exemple de photo où le numéro dun restaurant peut être vu en arrière-plan, Apple a déclaré que vous pouvez simplement zoomer sur le numéro, appuyer sur lindicateur de texte en direct, puis le texte sera instantanément reconnu avec un lien. Appuyez dessus et vous pourrez passer un appel à cet endroit.

En plus de pouvoir manipuler et exploiter le texte des photos, Apple a déclaré que vous pouvez également utiliser Live Text pour rechercher des informations sur des objets et des scènes reconnus. Appuyez simplement sur une photo et vous pouvez rechercher des informations telles que la race dun chien ou le type de fleur. Live Text fonctionne également pour les livres dart, la nature, les animaux domestiques et les monuments. Nous pensons quApple continuera également à ajouter à ce que Live Text peut faire au fil du temps.

Live Text prend en charge tout type de photos que vous prenez, qui vous sont envoyées ou stockées dans votre bibliothèque de photos, et il fonctionne également sur lensemble du système dApple, ce qui signifie que vous pouvez lutiliser avec des captures décran, Quick Look et même des photos sur le Web. .

Live Text sera disponible sur iPhone ainsi que sur iPad et Mac. Cela dit, certains rapports ont affirmé que Live Text sur iPhone et iPad ne fonctionnerait que sur les modèles dotés de la puce A12 Bionic ou mieux, ce qui signifie que vous aurez besoin dappareils Apple à partir de 2018 pour lutiliser.

Au lancement, Live Text prend en charge sept langues : anglais, chinois (simple et traditionnel), français, italien, allemand, espagnol et portugais.

Live Text sera disponible lorsque iOS 15 , iPadOS 15 et macOS Monterey seront déployés auprès des consommateurs à lautomne 2021. Actuellement, les versions bêta des développeurs de ces mises à jour logicielles sont désormais disponibles à des fins de test, et les versions bêta publiques devraient arriver cet été. Cependant, vous voudrez probablement attendre quils soient officiellement déployés plus tard cette année avant de les utiliser et de Live Text, pour vous assurer quils sont exempts de bogues et de problèmes majeurs.

Écrit par Maggie Tillman.