(Pocket-lint) - Vous stockez probablement beaucoup dinformations sur vos appareils Apple et dans iCloud. Vous voudrez peut-être même que vos amis ou vos proches puissent accéder à vos données et à vos souvenirs préférés après votre départ.

Si tel est le cas, vous pouvez simplement configurer Digital Legacy. Voici comment.

Lors de la WWDC 2021 , Apple a annoncé un nouveau programme à venir avec iOS 15 , iPadOS 15 et macOS Monterey. Appelé Digital Legacy, il vous permet essentiellement de transmettre vos informations à votre famille et à vos amis si vous décédez. Vous pourrez ajouter des « anciens contacts » à votre compte. Ainsi, lorsque vous êtes parti, ils peuvent simplement demander laccès, puis vos informations seront transmises.

La possibilité dajouter des contacts hérités sera disponible lorsque iOS 15 , iPadOS 15 et macOS Monterey seront déployés auprès des consommateurs à lautomne 2021. Actuellement, les versions bêta des développeurs de ces mises à jour logicielles sont disponibles pour les tests, et les versions bêta publiques devraient arriver cet été. . Cependant, vous voudrez probablement attendre quils soient officiellement déployés plus tard cette année, pour vous assurer quils sont exempts de bogues majeurs.

Étant donné que Digital Legacy nest pas encore disponible pour les consommateurs (ni iOS 15 , iPadOS 15 et macOS Monterey) , le processus dinscription au programme et dajout dun contact Legacy nest pas clair. Apple na pas fourni de démo lors de la WWDC 2021, mais il a montré quelques captures décran, à partir desquelles nous pouvons glaner certains détails. Nous espérons tester bientôt la fonctionnalité dans la version bêta du développeur iOS 15.

Apple a déclaré que vous pouvez ajouter un contact hérité à partir de votre iPhone. Vraisemblablement, cette fonctionnalité sera enterrée quelque part dans lapplication Paramètres, éventuellement dans la section Apple ID. À partir de là, vous pourrez ajouter plusieurs personnes en qui vous avez confiance pour avoir accès aux données de votre compte après votre décès. Bien quil ne soit pas encore clair comment ajouter des contacts hérités, il semble que vous puissiez ajouter des adultes et des enfants.

Nous supposons que quiconque est ajouté en tant que contact hérité doit dabord consentir et accepter linvitation avant dêtre officiellement ajouté.

Apple a affiché lécran Legacy Contact sur iOS, mais cet écran peut également être disponible sur dautres appareils Apple. Après tout, la société a mentionné que vous pouvez accéder aux données de votre proche depuis iCloud.com ou depuis leur iPhone, iPad et Mac.

Maintenant, si vous avez été un contact Legacy, Apple a déclaré que vous pourrez demander laccès à leurs données via Digital Legacy. Encore une fois, on ne sait pas encore comment cela fonctionnera. Vraisemblablement, vous le ferez depuis votre propre iPhone ou appareil Apple - éventuellement via Paramètres ou iCloud quelque part. Cependant, Apple a déclaré que vous devrez fournir une copie dun certificat de décès pour réellement demander laccès.

Une fois votre demande approuvée, Apple a déclaré que le verrou dactivation sur lappareil Apple de votre proche sera supprimé, et vous pourrez alors accéder à leurs données personnelles sur icloud.com ou télécharger une copie sur privacy.apple.com. Sur un appareil iOS ou iPadOS, vous pouvez même restaurer leurs données à partir dune sauvegarde iCloud. Vous pouvez également accéder à leurs données iCloud sur un Mac.

Il semble que vous pourrez accéder aux données iCloud et aux données du compte Apple ID de votre proche. Cela inclut des éléments tels que les photos, les notes et le courrier. Mais vous ne pourrez pas accéder ou afficher leurs informations de paiement, leurs abonnements, leurs supports sous licence ou les données stockées dans le trousseau. Encore une fois, toutes ces données seront accessibles depuis le Web ou depuis des appareils Apple, vous aurez donc des options.

Non, une fois que vous aurez demandé laccès, Apple vous donnera une date dexpiration. Après cette date, leur compte et leurs données seront supprimés. Il sera intéressant de voir si Apple propose des moyens faciles pour vous de transférer des choses comme des photos avant quelles ne disparaissent pour de bon.

Nous aussi! Pocket-lint prévoit de mettre à jour ce guide dès que nous aurons les dernières informations sur le fonctionnement de Digital Legacy.

