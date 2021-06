Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de la WWDC 2021 , Apple a annoncé une nouvelle fonctionnalité de messages à léchelle du système conçue pour faire apparaître le contenu précédemment partagé avec vous. Appelé à juste titre Shared with You, il fonctionne avec six applications Apple différentes au lancement, telles que Apple News. Il est destiné à vous permettre de revoir plus facilement les éléments que vos amis et votre famille vous envoient dans Messages, comme des articles.

Il est plus facile de considérer Partagé avec vous comme une fonctionnalité Apple Messages qui crée une nouvelle section "Partagé avec vous" dans lapplication Apple Photos, lapplication Apple Music, lapplication Apple News, lapplication Safari, lapplication Apple Podcasts et lapplication Apple TV. Tout contenu partagé avec vous dans Messages apparaîtra dans ces applications Apple sous "Partagé avec vous" pour un accès rapide et facile.

Fondamentalement, si un ami vous envoie une photo, une liste de lecture, un article, un site, un podcast ou un film dans Messages, vous verrez ce contenu apparaître dans les sections "Partagé avec vous" de vos applications Apple. Par exemple, les photos partagées apparaîtront dans lapplication Photos, les listes de lecture apparaîtront dans lapplication Musique, et les articles apparaîtront dans lapplication Actualités, etc. Cest simple.

Lors dune démo de Shared with You, Apple a montré que la section Shared with You apparaît dans longlet Écouter maintenant de lapplication Apple Music. À partir de là, vous pouvez facilement lire une liste de lecture partagée et même lajouter à votre bibliothèque.

Dans lapplication Photos, le contenu partagé avec vous se trouve dans longlet Pour vous, ainsi que sous Photos et souvenirs en vedette. Les photos partagées avec vous sont également automatiquement ajoutées à votre bibliothèque. Fait intéressant, Apple a déclaré que Photos est suffisamment intelligent pour apporter les photos qui vous "intéressent vraiment" - vous naurez donc pas à vous soucier des captures décran ou de lencombrement des mèmes.

Quant à lapplication TV, elle a une ligne Partagée avec vous. Cela a tous les films et montre vos amis partagés dans Messages.

Apple na pas donné de démos sur la façon dont Shared with You fonctionnera dans Apple News, Safari ou Podcasts, mais on peut supposer queux aussi auront tous des sections "Partagé avec vous" faciles à repérer servant le contenu qui vous a été envoyé. dans Messages.

Nan. Apple a également déclaré que vous pouvez rapidement épingler du contenu dans Messages pour lélever dans Partagé avec vous. Soigné.

Partagé avec vous sera disponible dans Messages et fonctionnera avec les applications Apple lorsque iOS 15 , iPadOS 15 , tvOS 15 et macOS Monterey seront déployés plus tard cette année. Actuellement, les versions bêta des développeurs de ces mises à jour sont disponibles pour les tests, et les versions bêta publiques devraient arriver cet été. Mais vous voudrez probablement attendre quils soient officiellement déployés plus tard cette année.

Étant donné que Shared with You nest pas encore officiellement disponible pour les consommateurs, tout ce qui est décrit ici est susceptible de changer.

