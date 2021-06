Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de la WWDC 2021 , Apple a annoncé une mise à jour massive de FaceTime dans le but de le rendre plus compétitif avec Zoom et dautres services dappels vidéo qui ont explosé au cours de la dernière année. Dans le cadre de cette mise à jour, il a introduit une nouvelle fonctionnalité, appelée SharePlay, qui transforme essentiellement FaceTime en un service de surveillance. Voici ce que vous devez savoir.

Lorsque vous êtes sur un appel FaceTime, SharePlay vous permet dajouter de la musique à votre appel pour une expérience découte partagée, de regarder des films et des émissions de télévision avec vos amis en synchronisation tout en ayant des conversations en temps réel et de partager votre écran. Au lancement, il fonctionnera avec de nombreuses applications tierces, y compris TikTok, afin que vous puissiez apporter toutes sortes de contenu dans vos appels FaceTime.

SharePlay est disponible dans la nouvelle application FaceTime, qui sera officiellement déployée avec les mises à jour logicielles iOS 15 , iPadOS 15 et macOS Monterey plus tard cette année. Actuellement, les versions bêta des développeurs de ces mises à jour sont disponibles pour les tests, et les versions bêta publiques devraient arriver cet été. Mais vous voudrez probablement attendre quils soient officiellement déployés plus tard cette année.

Il y a trois choses principales que vous pouvez faire avec SharePlay : Écouter ensemble, Regarder ensemble et Partager votre écran.

Disons que vous participez à un appel vidéo FaceTime avec un ami qui parle dune chanson ou dun album que vous aimez. Avec SharePlay, vous pouvez immédiatement et facilement commencer à jouer la musique dont vous discutez. Tout ce que vous avez à faire est douvrir lapplication Apple Music, de rechercher la chanson ou lalbum, dappuyer sur lecture et de choisir découter ensemble. La musique démarrera de manière synchronisée pour tous les participants à lappel.

La meilleure partie est que tout le monde lors de lappel peut ajouter des chansons à une file dattente, puis partager des commandes de lecture comme une pause ou un saut.

Lorsque vous êtes sur un appel FaceTime, vous pouvez utiliser SharePlay pour démarrer une soirée de surveillance, ou ce quApple appelle une expérience de « contenu partagé ». Ouvrez simplement lapplication TV ou une application de streaming et appuyez sur play. Vous et vos amis pouvez alors regarder en synchronisation.

Étant donné que SharePlay fonctionne à léchelle du système sur les appareils Apple, vous pouvez quitter lapplication de diffusion en continu, puis ouvrir une autre application pour, par exemple, commander à emporter, et une vue image et image vous permettra de continuer à voir vos amis et la vidéo que vous êtes. profiter. Apple a déclaré que les commandes sont "toujours accessibles dun simple toucher". Vous pouvez même accéder à Messages pour discuter tout en regardant.

Si vous préférez regarder sur un écran plus grand, vous pouvez étendre la vidéo sur votre Apple TV et la regarder là-bas tout en partageant le moment avec vos amis via FaceTime sur votre iPhone. Malgré lutilisation de plusieurs appareils, tout le monde sera synchronisé.

Lors de la démonstration de SharePlay, Apple a utilisé lexemple dune personne parcourant les listes de Zillow et souhaitant le faire en direct avec ses futurs colocataires. Le partage décran est un moyen simple et efficace de le faire - et il fonctionne sur tous les appareils Apple.

Outre Apple Music et lapplication Apple TV, SharePlay fonctionne avec dautres applications et services de streaming populaires, car Apple a créé une API SharePlay pour les développeurs. Apple a déjà déclaré quil travaillait avec certains partenaires, notamment Disney+, Hulu, HBO Max, lapplication NBA, Twitch, TikTok, MasterClass, Zillow, Paramount+, ESPN+ et autres.

Étant donné que SharePlay nest pas officiellement disponible pour les consommateurs, ni les mises à jour iOS 15, iPadOS 15 ou macOS Monterey, le processus dutilisation de la fonctionnalité pour démarrer une soirée de surveillance FaceTime est susceptible de changer.

Actuellement, voici comment le processus fonctionne dans la version bêta du développeur.

Lancez la nouvelle application FaceTime sur votre iPhone ou iPad. Vous verrez deux options : Créer un lien Nouveau FaceTime. Appuyez sur Créer un lien. Une fois le lien affiché, appuyez sur le bouton « i ». Cest à côté du « Lien FaceTime » dans la section à venir. Choisissez loption "Partager le lien" dans le menu.

Choisissez une méthode pour partager le lien dappel FaceTime. Vous pouvez partager par SMS, WhatsApp, e-mail, Messenger, etc. Vous pouvez également simplement copier le lien et passer à une application et la partager de cette façon.

Vous pouvez en savoir plus sur la façon de rejoindre un appel FaceTime via un lien via le guide détaillé de Pocket-lint. Lutilisateur Apple qui a créé le lien FaceTime devra appuyer sur un bouton « vérifier » sur son appareil pour permettre aux autres de se joindre à lappel.

Une fois que vous et vos amis avez rejoint la Watch Party, lancez une application de streaming vidéo prise en charge telle que lapplication TV, Disney+, Hulu ou Paramount+, choisissez un film ou une émission à regarder ensemble, et cest tout ! Tout le monde regardera alors en synchronisation.

La nouvelle application FaceTime comprend une tonne dautres mises à jour et améliorations de ‌FaceTime‌, y compris la prise en charge de laudio spatial, un mode disolation vocale pour bloquer le bruit de fond, une vue en grille pour voir tous les participants et des liens FaceTime, qui - pour la première fois - peuvent laisser Les utilisateurs dAndroid et de PC rejoignent vos appels FaceTime. Apprenez tout sur le nouveau FaceTime ici.

Écrit par Maggie Tillman.