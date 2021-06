Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de la WWDC 2021 , Apple a annoncé une nouvelle fonctionnalité FaceTime : les liens FaceTime. Avec cette fonctionnalité conçue pour rivaliser avec Zoom, nimporte qui, y compris les utilisateurs de PC Android et Windows, peut rejoindre un appel FaceTime.

Voici ce que vous devez savoir.

Nouvelle fonctionnalité FaceTime

Démarrer des appels et des appels vidéo avec des utilisateurs non Apple

Dans la nouvelle application FaceTime, qui sera déployée aux côtés diOS 15 , iPadOS 15 et macOS Monterey plus tard cette année, vous pouvez créer un lien vers une conversation FaceTime, puis la partager avec dautres, même sils nont pas dappareil Apple, ce qui signifie que ‌FaceTime‌ nest plus seulement limité aux utilisateurs dApple. Ils peuvent simplement rejoindre lappel via un navigateur Web. Les utilisateurs non Apple peuvent également rejoindre un appel ‌FaceTime‌ en tête-à-tête ou même un appel de groupe ‌FaceTime‌.

Les liens FaceTime sont maintenant disponibles pour tester dans la version bêta du développeur

Le déploiement officiel aura lieu plus tard cette année

La possibilité de générer des liens FaceTime sera disponible lorsque iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey seront déployés auprès des consommateurs à lautomne 2021.

Actuellement, les versions bêta des développeurs de ces mises à jour logicielles sont désormais disponibles à des fins de test, et les versions bêta publiques devraient arriver cet été. Cependant, vous voudrez probablement attendre quils soient officiellement déployés plus tard cette année, pour vous assurer quils sont exempts de bogues et de problèmes majeurs.

Appareil Apple (exécutant iOS 15, iPadOS 15 ou macOS Monterey)

Nouvelle application FaceTime

Navigateur Chrome ou Edge

Vous avez besoin dun utilisateur Apple - avec un iPhone, iPad ou Mac exécutant respectivement iOS 15, iPadOS 15 ou macOS Monterey - pour lancer un appel ‌FaceTime‌, générer un lien FaceTime et le partager avec dautres. Les utilisateurs non Apple peuvent participer à des appels à laide des navigateurs Chrome ou Edge. Les appels vidéo nécessitent la prise en charge de lencodage H.264.

Étant donné que les liens FaceTime ne sont pas officiellement disponibles pour les consommateurs, ni les mises à jour iOS 15, iPadOS 15 ou macOS Monterey, le processus de génération dun lien FaceTime pour démarrer un appel avec des utilisateurs de PC Android ou Windows est susceptible de changer. Actuellement, voici comment le processus fonctionne dans la version bêta du développeur.

Lancez la nouvelle application FaceTime sur votre iPhone ou iPad. Vous verrez deux options : Créer un lien

Nouveau FaceTime. Appuyez sur Créer un lien. Lapplication FaceTime générera instantanément un lien. Il apparaîtra à lécran, sous une section "À venir".

Suivez les étapes ci-dessus pour générer un lien. Une fois le lien affiché, appuyez sur le bouton « i ». Cest à côté du « Lien FaceTime » dans la section à venir. Choisissez loption "Partager le lien" dans le menu.

Choisissez une méthode pour partager le lien dappel FaceTime avec un appareil Android.

Vous pouvez partager par SMS, WhatsApp, e-mail, Messenger, etc.

Vous pouvez également simplement copier le lien et passer à une application et la partager de cette façon.

Cest facile. Appuyez simplement sur le lien qui vous a été envoyé, puis rejoignez la conversation. (Encore une fois, étant donné que les liens FaceTime ne sont pas encore officiellement disponibles pour les consommateurs, le processus pour rejoindre un appel FaceTime avec un appareil Android ou un PC Windows est susceptible de changer. Voici comment le processus fonctionne dans la version bêta du développeur.)

Appuyez sur le lien FaceTime que vous avez reçu sur votre appareil. Vous avez besoin de la dernière version de Chrome ou Edge pour ouvrir le lien. Entrez votre nom pour rejoindre lappel FaceTime. Vous navez pas besoin dun compte Apple. Appuyez sur le bouton « Rejoindre » à lécran. Cela enverra une notification à lutilisateur Apple qui a créé le lien. Vous verrez un message « En attente dêtre autorisé à entrer… » en bas de lécran. Lutilisateur Apple devra appuyer sur un bouton « vérifier » pour vous permettre de rejoindre lappel.

La nouvelle application FaceTime comprend une tonne dautres mises à jour et améliorations de ‌FaceTime‌, notamment la prise en charge de laudio spatial, un mode disolation vocale pour bloquer le bruit de fond, une vue en grille pour voir tous les participants et une fonction SharePlay qui ressemble à une soirée de surveillance. Apprenez tout sur le nouveau FaceTime ici.

Écrit par Maggie Tillman.