(Pocket-lint) - Lors de la WWDC 2021 , Apple a annoncé une mise à niveau de son service dabonnement payant iCloud. Cette mise à niveau sappelle iCloud+ (ou iCloud Plus).

Apple a présenté iCloud+ comme quelque chose qui combine « tout ce que vous aimez à propos diCloud, avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes ».

Lorsque iCloud+ sera lancé plus tard cette année, trois fonctionnalités premium seront ajoutées. iCloud+ et ses nouvelles fonctionnalités seront disponibles pour tous les abonnés iCloud, et tous les forfaits iCloud+ peuvent être partagés avec des personnes du même groupe de partage familial. Apple ne modifie pas non plus les prix diCloud, ce qui vous fait vous demander pourquoi la société a proposé un nouveau nom "iCloud +" sil coûte le même prix quiCloud et ajoute simplement de nouvelles fonctionnalités pour tout le monde.

Avec iCloud+, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de base diCloud, telles que Photos, Sauvegarde et iCloud Drive, ainsi quà des fonctionnalités premium supplémentaires.

Nimporte quel jour, vous pouvez utiliser une variété de réseaux pour naviguer sur le Web, quil sagisse dInternet dans votre propre maison ou du Wi-Fi public lorsque vous êtes en déplacement. Dans les coulisses, les fournisseurs de réseau et les sites Web peuvent combiner votre identité et votre historique de navigation pour créer des profils détaillés à votre sujet. Désormais, pour vous aider à protéger votre identité et votre confidentialité en ligne (en particulier via le navigateur Safari), iCloud+ est livré avec une fonctionnalité appelée Private Relay.

Il vous permet de parcourir Safari dune manière décrite par Apple comme "une manière encore plus sécurisée et privée". Il garantit essentiellement que le trafic quittant votre appareil est crypté - afin que personne ne puisse lintercepter et le lire - et il transmet toutes vos demandes via deux relais Internet distincts. Cest assez geek, mais le résultat final est que personne, y compris Apple, ne pourra voir qui vous êtes ou quels sites vous visitez. Il le fait sans affecter les performances.

En dautres termes, Private relay sera le service VPN intégré de Safari.

Vous êtes-vous déjà inquiété de partager votre adresse e-mail personnelle, par exemple lorsque vous remplissez un formulaire sur le Web ?

Eh bien, avec Hide My Email, vous pouvez partager une adresse unique et aléatoire qui transférera les messages vers votre boîte de réception personnelle. Cette fonctionnalité iCloud+ est intégrée directement dans les paramètres Mail, Safari et iCloud. Apple a déclaré que vous pouvez configurer autant dadresses que vous le souhaitez et les supprimer à tout moment.

Ceux dentre vous qui utilisent des caméras de sécurité intelligentes pour garder un œil sur leurs maisons peuvent profiter de HomeKit Secure Video pour connecter une, cinq ou un nombre illimité de caméras (selon votre forfait) - et aucune vidéo ne comptera dans votre Stockage iCloud. Il est inclus dans votre abonnement.

Techniquement, Apple introduit également des fonctionnalités pour vous aider à gérer votre compte iCloud. Une nouvelle fonctionnalité de récupération permettra à Apple denvoyer des codes de sécurité à vos amis ou à votre famille si votre propre appareil est perdu. Il existe également un programme « Digital Legacy » qui vous permet de choisir qui peut accéder à vos fichiers après votre décès.

Les fonctionnalités iCloud+ sont toutes censées être incluses dans les forfaits iCloud existants sans frais supplémentaires. Cela signifie quaux États-Unis, iCloud+ sera au prix de :

50 Go avec une caméra vidéo sécurisée HomeKit pour 0,99 $ par mois

200 Go avec jusquà cinq caméras vidéo sécurisées HomeKit pour 2,99 $ par mois

2 To avec un nombre illimité de caméras vidéo sécurisées HomeKit pour 9,99 $ par mois

Les abonnés iCloud seront automatiquement mis à niveau vers iCloud+ à lautomne 2021.

Écrit par Maggie Tillman.