LiPhone vous permettra de partager des données de santé avec vos proches ou un médecin

(Pocket-lint) - Lune des fonctionnalités intéressantes - et potentiellement controversées - de la nouvelle version diOS dApple est que vous pouvez choisir de partager vos données de santé avec une personne de votre choix. La fonctionnalité arrive dabord aux utilisateurs aux États-Unis.

Maintenant, la personne avec qui vous partagez pourrait être votre partenaire - ce qui fonctionnera dune manière très similaire à la façon dont vous partagez des données dactivité actuellement - mais il pourrait aussi sagir dun médecin ou dun autre professionnel de la santé comme un soignant pour une personne âgée, donc les lacunes dans linformation peuvent être comblées entre les rendez-vous ou les visites.

Et, surtout pour beaucoup, il pourrait aussi sagir dun parent dont vous vous occupez. Lorganisme de santé concerné devra être mis en place pour cela.

Dans lapplication Santé elle-même, il y a un nouvel onglet Partage. Apple dit que vous "avez un contrôle total sur les données quils partagent et avec qui... Pour la personne qui reçoit ces informations, les données partagées sont présentées avec des informations et des tendances importantes mises en évidence".

Vous pouvez également choisir de partager certains types de données de santé comme la fréquence cardiaque, les chutes détectées, les heures de sommeil ou les minutes dexercice.

iOS 15 propose également la possibilité de stocker vos vaccins et les résultats de vos tests dans lapplication Santé. Bien sûr, pour le moment, ce sujet suscite beaucoup dintérêt et oui - si le fournisseur de soins de santé vous le permet, vous pouvez télécharger une preuve de votre jab COVID-19 à partir dun navigateur ou dun code QR et le charger dans lapplication .

Lapplication Santé reçoit désormais plus de données sur les tendances - 20 types, de la fréquence cardiaque au repos au sommeil en passant par la forme cardio - afin que vous puissiez voir comment votre santé évolue au fil du temps. Les objectifs peuvent être suivis et vous pouvez également glaner des informations à partir dapplications et dappareils tiers comme auparavant. La partie Heath Records de lapplication a été rendue plus facile à comprendre et à afficher les informations que vous souhaitez voir.

Nous avons déjà eu la détection des chutes sur Apple Watch et maintenant, cela a été franchi une étape supplémentaire avec la stabilité de marche - où votre iPhone suivra votre façon de travailler et vous avertira de manière proactive si vous avez une mauvaise stabilité sur vos pieds.

Apple affirme que la métrique a été développée dans le cadre de l étude Apple Heart and Movement Study , qui a porté sur plus de 100 000 participants de tous âges. Lentreprise affirme quil sagit du plus grand ensemble de données jamais utilisé pour étudier le risque de chute.

WatchOS introduit également la mesure de la fréquence respiratoire pendant le sommeil - encore une fois dans le but de visualiser les tendances au fil du temps.

