Comment activer Apple Music Lossless Audio et le faire fonctionner

(Pocket-lint) - Laudio sans perte est désormais disponible dans Apple Music. Lancé dans le cadre de la keynote dApple WWDC 2021, la possibilité découter des morceaux en meilleure qualité quun CD 24 bits 48 kHz et même plus est désormais disponible.

Cependant, vous devez franchir quelques obstacles pour lobtenir. Et, vous aurez besoin du bon équipement.

Voici donc comment faire fonctionner laudio sans perte dans Apple Music sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Bien que des millions de pistes soient désormais disponibles dans Lossless Audio, vous ny aurez pas accès automatiquement. Laudio sans perte est désactivé par défaut (pour économiser le stockage et/ou les données).

Nous vous expliquons comment lallumer et ajuster les paramètres de qualité. Nous avons utilisé un iPhone 12 Pro Max, mais les mêmes étapes devraient fonctionner sur votre iPhone et/ou iPad sous iOS 14.6 / iPadOS 14.6 ou supérieur.

Tout dabord, accédez aux paramètres de votre appareil iOS ou iPadOS. Faites défiler jusquà Musique, appuyez dessus, puis faites défiler jusquà Qualité audio et appuyez dessus également.

Dans la page des paramètres de qualité audio, vous verrez que laudio sans perte sera désactivé par défaut. Vous devez appuyer sur le curseur pour lactiver.

Cela débloquera les différents modes de qualité pour laudio sans perte. Vous pouvez modifier chacun individuellement, selon que vous souhaitez économiser des données ou de lespace de stockage.

Chacun des menus de streaming/téléchargement offre les mêmes paramètres de qualité. À moins que vous ne possédiez un DAC USB séparé (convertisseur numérique-audio), vous voudrez choisir Lossless.

Remarque : Apple fournit des estimations approximatives de la taille de fichier de chaque format. À moins que vous nayez un forfait de données illimité, vous naurez peut-être pas envie de diffuser de laudio sans perte à 36 Mo par piste audio - plus de cinq fois un fichier de qualité standard (haute). Dans ce cas, vous souhaiterez peut-être définir uniquement les téléchargements sans perte et télécharger toute la musique que vous souhaitez lire lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi à la maison.

Une fois vos paramètres Apple Music définis, vous devrez retélécharger tous les albums déjà stockés sur votre iPhone ou iPad, que votre version téléchargée arbore ou non un symbole Lossless sous la pochette de lalbum.

Appuyez sur licône de coche en haut à droite de la page de lalbum sur Apple Music pour lancer le processus.

Il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer les téléchargements dans une fenêtre contextuelle, appuyez sur cette option.

Appuyez maintenant sur licône en forme de flèche dans le coin supérieur droit pour obtenir la nouvelle version audio sans perte.

Une fois téléchargées, les pistes audio sans perte seront stockées sur votre iPhone ou iPad. Maintenant, tout ce dont vous avez besoin est le bon kit pour les écouter.

Malheureusement, vous ne pouvez pas écouter Lossless Audio avec des écouteurs sans fil - pas même les AirPods ou AirPods Max dApple.

Vous aurez donc besoin dun casque filaire et de ladaptateur Lightning vers jack 3,5 mm dApple (ou dun équivalent USB-C sur un iPad Pro).

Vous devez également vous assurer que votre casque est capable de restituer 24 bits à 44,1 kHz ou 48 kHz - en gros, laudio sans perte.

Si cest le cas, branchez-les sur ladaptateur et vous devriez entendre les avantages.

Malheureusement, vous ne pouvez pas écouter laudio haute résolution sans perte 24 bits 192 kHz dApple via ladaptateur Apple. Vous aurez besoin dun DAC tiers dédié pour cela. Il sagit dun appareil situé entre votre iPhone et un casque qui traite laudio de manière indépendante. Ils peuvent souvent être assez chers et vous aurez besoin dun câble Lightning vers USB supplémentaire (A ou C selon lappareil).

Vous pouvez également écouter Lossless Audio via une Apple TV ou un Mac.

Sur un Mac exécutant macOS 11.4 ou supérieur, vous devez cliquer sur Musique > Préférences dans la barre de menus lors de lexécution de lapplication Apple Music. Cliquez sur longlet Lecture et activez Sans perte sous Qualité audio. Vous pouvez également choisir la qualité ici, bien que vous ayez également besoin dun DAC externe pour Hi-Res Lossless.

De plus, laudio sans perte ne peut être entendu que via la connexion filaire dun Mac - vers un casque, un récepteur AV ou des haut-parleurs.

Sur une Apple TV 4K exécutant tvOS 14.6 ou supérieur, vous devez vous rendre dans Paramètres> Musique et sélectionner Qualité audio. Sélectionnez Audio sans perte.

Cela ne fonctionnera que lorsque lApple TV 4K est connectée à un récepteur AV. Seul lApple TV 4K peut lire laudio sans perte. Hi-Res Lossless nest pas encore disponible sur Apple TV.

Écrit par Rik Henderson.