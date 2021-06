Les mises à jour de FaceTime mettent en évidence le plus gros problème logiciel dApple

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Personne naurait pu prédire ce que 2020 apporterait. La propagation de la pandémie a forcé les gens à sisoler, elle a brisé des bureaux et des espaces de travail, elle a scindé une fracture dans la société sociale à laquelle les gens nétaient pas préparés.

La technologie est rapidement intervenue dans la brèche, comblant cette division et rassemblant les gens. Il y avait un vainqueur clair dans ce monde bouleversé : Zoom .

Le succès de Zoom a été fulgurant. Avec une combinaison daccès gratuit, de nombreuses fonctionnalités et une commodité multiplateforme, Zoom est devenu un synonyme de chat vidéo, des amis individuels aux groupes, à léducation, aux conférences et aux affaires.

Microsoft et Google étaient à contre-pied, avec Skype et Teams, ou Hangouts and Meet, étant un pas en arrière et il y avait une ruée rapide pour présenter des produits utiles - mais il était clair que tout le monde suivait lexemple de Zoom.

Apple ne faisait même pas partie de cette conversation.

Lors de la WWDC 2021 , Apple a annoncé une série de mises à jour de son application FaceTime , qui se lisent comme une liste de contrôle des fonctionnalités de Zoom - flou darrière-plan, suppression du bruit de fond, prise en charge multiplateforme via les navigateurs, possibilité dutiliser des liens dinvitation pour les réunions programmées, une grille vue, et plus encore.

Apple a bien sûr saupoudré une sauce spéciale sur FaceTime que vous nobtiendrez pas ailleurs, comme Spatial Audio et SharePlay (bien que les soirées de surveillance aient été largement prises en charge ailleurs), juste pour le rendre un peu plus excitant.

Cest un ensemble de fonctionnalités qui auraient été très appréciées en 2020 lorsque les appels vidéo connaissaient leur essor, mais les utilisateurs dApple attendront jusquen septembre 2021 avant que ces fonctionnalités ne soient déployées.

Bien quune date nait pas été entièrement confirmée pour les nouvelles fonctionnalités, Apple les met en avant dans le cadre diOS 15 , la nouvelle version de son logiciel que nous nous attendions à voir lancer avec le lancement du prochain iPhone .

Cela fait 18 mois complets après que le ballon est monté pour la première fois et Zooming est devenu notre nouveau héros.

Ces nouvelles fonctionnalités FaceTime narrivent pas à temps pour remédier à la situation qui les a provoquées - elles ont totalement raté le coche.

Une défense pourrait être que FaceTime est une application grand public, mais cela na pas empêché Google de mettre à jour Duo avec des fonctionnalités similaires il y a plus dun an.

Ce que cela met vraiment en évidence, cest la limitation des mises à jour dapplications de base liées à la version du logiciel. Alors que le record de mise à jour dApple fait lenvie de nombreuses plates-formes - Android en particulier - dans cette situation, cela ne fonctionne pas pour ses utilisateurs, cela les gêne.

Alors quApple déploiera iOS 15 sur liPhone 6S et les modèles plus récents dans un seul vidage massif, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que certaines de ces fonctionnalités auraient dû apparaître lorsquelles étaient vraiment nécessaires.

Écrit par Chris Hall.