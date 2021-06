Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Combien dappareils Apple possédez-vous ? Un, deux, trois, beaucoup plus encore ? Il y a de fortes chances que, quel que soit le nombre, ce nest pas suffisant si vous voulez tirer pleinement parti de lécosystème Apple.

La conférence mondiale des développeurs ( WWDC ) de cette année a vu Apple annoncer une multitude de nouvelles fonctionnalités pour iOS 15 , iPadOS 15 , WatchOS 8 etMacOS 12 Monterey avec un fort jeu pour nous convaincre que pour tirer le meilleur parti de ce que fait Apple, nous avons besoin penser à posséder plus quun iPhone, un iPad ou un Mac.

Lannée précédente, la présentation a été simple et ciblée avec une simple ventilation des nouvelles applications, ce quelles font et pourquoi vous devriez vous en soucier.

Cette année, cependant, Apple a dû faire face à un nouveau problème de sa propre initiative. Les technologies quil a développées et quil souhaite montrer ne sont pas simplement cloisonnées dans une seule application et un seul système dexploitation, mais pénètrent plutôt dans les entrailles de ses différents systèmes dexploitation et de divers appareils.

Il y a beaucoup de choses à comprendre, principalement parce que lépoque dun seul système dexploitation avec une poignée dapplications cloisonnées incapables de se parler est bel et bien révolue.

Désormais, les applications Apple ont une portée considérable au sein des différents systèmes dexploitation proposés par Apple, et pour tirer le meilleur parti de tout, vous aurez besoin de plusieurs appareils présentant plusieurs disciplines.

Apple na pas seulement révélé une nouvelle fonctionnalité limitée à une nouvelle application ou un seul appareil, mais fonctionnalité après fonctionnalité qui sest non seulement étendue à plusieurs applications au sein du même système dexploitation, disons iOS 15 par exemple, mais à plusieurs appareils de la famille Apple : Mac, iPad, iPhone, Apple Watch ou Apple TV.

Un message ici, apparaît là, une émission télévisée regardée avec des amis en déplacement se synchronise maintenant à la maison, une photo aimée sur un appareil apparaît sur un autre. Tout cela alors que lutilisateur na apparemment rien à faire danormal.

Apple vous laissera même aller jusquà vous permettre dêtre averti lorsque la fréquence cardiaque dun membre de la famille est soudainement élevée, bien que nous ne soyons pas sûrs de vouloir toujours le savoir, si vous voyez ce que nous voulons dire.

Comme tout client Apple le sait, Apple a toujours parlé avec fierté de son écosystème et des liens étroits entre les nombreux appareils quil fabrique, mais lors de la WWDC virtuelle de cette année, nous lavons vu en pleine action et poussé sur le devant de la scène comme une groupie trop zélée. désireux de montrer leur amour pour le groupe.

La nouvelle fonction de contrôle universel, par exemple, le montre magnifiquement.

Il vous permet de faire glisser quelque chose de votre iPad vers votre Mac vers un autre iMac lorsquils sont tous sur votre bureau, tous contrôlés via le même clavier et la même souris, comme si chaque appareil nétait quune extension de lautre.

Ou la nouvelle capacité du navigateur Safari à synchroniser les onglets instantanément et de manière transparente pendant que vous naviguez afin que vous puissiez passer facilement dun appareil à lautre.

Et pourquoi se concentrer autant sur ces types de fonctionnalités ? Parce quApple ne vous permet pas seulement de tirer le meilleur parti du seul appareil utilisé à ce moment précis, mais en même temps tient à vous encourager à utiliser et à posséder plus dappareils pour maximiser ce qui est possible.

Ce nest pas une mauvaise chose, mais certains pourraient découvrir quen possédant un seul appareil Apple, ils manquent quelque chose.

Écrit par Stuart Miles.