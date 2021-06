Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de la WWDC 2021 , Apple a annoncé une mise à jour majeure de FaceTime, probablement dans le but de mieux concurrencer Zoom et dautres services dappels vidéo qui ont explosé en popularité au cours de la dernière année. En conséquence, il a développé de nouvelles fonctionnalités pour FaceTime, telles que laudio spatial, lisolation vocale, les liens ‌FaceTime‌, SharePlay, etc. Voici tout ce que vous devez savoir.

Les utilisateurs dAndroid et de PC Windows peuvent enfin rejoindre les appels FaceTime, car FaceTime arrive sur le Web. Auparavant, le service dappel vidéo était limité aux utilisateurs de lapplication FaceTime sur les appareils iOS et Mac.

FaceTime introduit une fonctionnalité de type Zoom : la possibilité de générer un lien vers un appel programmé, afin que vous puissiez le partager avec dautres à lavance. Vous pouvez envoyer des liens vers un appel via iMessage, e-mail, WhatsApp, Calendrier, etc. Les liens fonctionnent également avec Android directement depuis le navigateur.

SharePlay permettra à un groupe de personnes de regarder ou découter la même chose en même temps, afin que vous puissiez importer des chansons, des vidéos ou partager votre écran. Quelques partenaires majeurs prendront en charge la fonctionnalité au lancement, comme Disney +, Hulu, HBO Max et Twitch. Apple Music et Apple TV+ le prendront également en charge.

Laudio spatial doit donner limpression que vous êtes assis dans la même pièce que la personne à qui vous parlez lors dun appel vidéo. Ou, si vous êtes dans un appel de groupe, les personnes à lappel sonneront idéalement réparties dans la pièce.

Apple a déclaré que lisolement de la voix est une fonction dapprentissage automatique qui bloque le bruit ambiant et donne la priorité à votre voix pour quelle sonne super nette et claire

Apple a annoncé dautres mises à jour FaceTime à venir, comme une option daffichage en grille et la possibilité de flouter votre arrière-plan avec le "mode portrait".

Une date de sortie na pas été annoncée dans limmédiat. Nous pensons que bon nombre de ces nouvelles fonctionnalités seront lancées avec iOS 15 à lautomne 2021.

