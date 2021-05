Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour célébrer la Journée mondiale de sensibilisation à laccessibilité le 20 mai, Apple a annoncé plusieurs fonctionnalités daccessibilité pour ses utilisateurs souffrant de troubles de la mobilité, de la vision, de laudition et de la cognition.

Voici tout ce qui est nouveau et quand vous pouvez vous attendre à commencer à utiliser les fonctionnalités.

Les sons darrière-plan dApple sont destinés à minimiser les distractions pour aider les utilisateurs à rester concentrés, à rester calmes ou à se reposer. Cest une fonctionnalité axée sur la neurodiversité pour tous ceux qui aiment le bruit blanc. Des sons de bruit équilibrés, lumineux ou sombres sont disponibles, ainsi que des sons docéan, de pluie ou de flux. Ils peuvent être réglés pour jouer en continu et même être mélangés à dautres sons audio et système pour masquer les bruits dominants.

Les personnes à mobilité réduite peuvent utiliser une nouvelle fonction AssistiveTouch pour contrôler lApple Watch sans avoir à toucher lécran ou les commandes. Les capteurs de mouvement intégrés, le capteur de fréquence cardiaque optique et lapprentissage automatique sur lappareil permettent à lApple Watch de détecter les mouvements musculaires et lactivité des tendons pour contrôler un curseur sur lécran. Apple a déclaré quAssistiveTouch serait lancé plus tard cette année.

De nouveaux Memojis avec des tubes à oxygène, des implants cochléaires et un casque souple arrivent.

Plus tard cette année, iPadOS prendra en charge les dispositifs de suivi oculaire tiers afin que les utilisateurs puissent contrôler liPad avec leurs yeux.

Avec SignTime, les utilisateurs peuvent communiquer avec AppleCare et le service client de détail en utilisant la langue des signes américaine aux États-Unis, la langue des signes britannique (BSL) au Royaume-Uni ou la langue des signes française (LSF) en France, le tout via un navigateur Web. SignTime sera lancé le 20 mai 2021.

Une mise à jour de VoiceOver fournira aux utilisateurs plus de détails sur les personnes, le texte, les données de table et dautres objets dans les images. VoiceOver décrit également la position dune personne à côté dautres objets dans les images, puis, avec Markup, les utilisateurs peuvent ajouter des descriptions dimages à leurs propres photos.

Les utilisateurs pourront personnaliser leurs paramètres daffichage et de taille de texte par application, ce qui permettra aux malvoyants de voir plus facilement lécran.

Apple déploie la prise en charge des aides auditives bidirectionnelles pour permettre les conversations mains libres par téléphone et FaceTime. Les modèles de nouvelle génération de partenaires certifiés MFi devraient également arriver plus tard cette année.

Ladaptation du casque ajoutera la prise en charge des audiogrammes, afin que les utilisateurs puissent personnaliser leur audio en important les résultats de leurs tests auditifs.

Les actions sonores remplacent les boutons et commutateurs physiques par des sons de bouche tels quun clic, un pop ou un son «ee». Cest pour les utilisateurs non verbaux.

Apple lancera la plupart de sa nouvelle fonctionnalité daccessibilité plus tard dans lannée sur ses divers produits et services. tTey pourrait même arriver avec la mise à jour iOS 15 quApple devrait présenter à la WWDC 2021 cet été.

